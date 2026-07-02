위성곤 제주지사 첫 지시사항은? 주요 회의 도민에 공개…유튜브 생중계

제주도가 주요 간부회의를 도민에게 실시간 공개해 도정 운영의 투명성을 강화한다.

제주도는 위성곤 지사의 지시에 따라 도청에서 열리는 주요 간부회의를 공식 유튜브 채널을 통해 생중계하는 방안을 추진한다고 2일 밝혔다.

첫 시범 생중계는 이날 오후 1시 열리는 간부회의를 대상으로 제주도 공식 유튜브 채널에서 진행한다.

도는 시범 운영을 거쳐 공개 대상 회의와 송출 방식을 보완한 뒤 본격적인 생중계에 나설 계획이다.

그동안 간부회의는 도정 주요 현안을 논의하고 정책 방향을 결정하는 자리였지만 도민이 회의 내용을 직접 확인할 수 있는 통로는 없었다.

위성곤 제주지사가 지난 1일 도청 재난상황실에서 호우 대처상황을 점검하고 있다. 제주도 제공

제주도는 생중계를 통해 정책이 만들어지는 과정과 논의의 맥락까지 도민에게 공개해 도정 운영의 투명성을 높이고 정책 참여를 확대한다는 방침이다.

위성곤 지사는 “도민의 알 권리를 보장하고 도정 운영의 투명성을 높이는 것이 신뢰받는 행정의 출발점”이라며 “도민과 소통하며 정책을 함께 만들어가는 열린 도정을 실현하겠다”고 말했다.

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