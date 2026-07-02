하림, 소용량 ‘구워먹는 닭’ 배민B마트에서 선출시

하림이 ‘구워먹는 닭’ 시리즈의 인기에 힘입어 ‘1인 1닭’ 하기 부담 없는 크기의 소용량(650g) 제품을 출시했다고 2일 밝혔다. 배달의민족 내 장보기 서비스 ‘배민B마트’ 선론칭을 통해 1인 가구도 빠르고 편리하게 ‘홈치킨’을 맛볼 수 있도록 했다.

하림 소용량 구워먹는 닭. 하림 제공

‘구워먹는 닭’은 신선한 국내산 냉장 닭 한 마리를 먹기 좋게 손질해 에어프라이어만 있으면 집에서 손쉽게 구운 치킨을 즐길 수 있는 제품이다. 진한 육향과 푸짐한 양으로 다 함께 나눠 먹기 좋은 토종닭, 10호 닭 제품들이 꾸준한 호응을 얻는 가운데, 하림은 1인 가구 등 적은 인원의 가족들도 즐기기 좋은 소용량 제품을 선보이며 라인업을 다양화했다.

이번에 출시된 소용량 ‘구워먹는 닭’은 기존 제품의 신선함과 편리함은 그대로 이어받으면서, 상대적으로 크기가 작은 국내산 7호 닭을 사용하여 한층 더 연하고 부드러운 육질과 촉촉한 식감을 살렸다. 200℃로 예열한 에어프라이어에 15~18분간 익히면 담백한 풍미의 ‘겉바속촉’ 치킨이 완성되며, 작아진 크기만큼 조리 시간이 기존 대비 10분 가까이 단축된 것도 장점이다.

하림 마케팅팀 관계자는 “배달 치킨이 부담스러운 소비자들이 가볍게 주문해서 에어프라이어만 있으면 간편하게 즐길 수 있도록 구워먹는 닭의 소용량 제품을 배민B마트에서 가장 먼저 선보이게 됐다”고 밝혔다.

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