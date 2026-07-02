송성문, MLB 첫 홈런 폭발…샌디에이고는 컵스에 3-23 대패

메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스에서 뛰는 송성문이 마침내 첫 홈런을 날렸지만, 팀의 패배로 웃지 못했다.

송성문은 2일(한국 시간) 미국 일리노이주 시카고의 리글리 필드에서 열린 2026 MLB 시카고 컵스와의 원정 경기에 9번 타자 3루수로 선발 출전해 4타수 2안타 1홈런 1타점 1득점을 작성했다.

샌디에이고 파드리스의 송성문이 1일(현지 시간) 미 일리노이주 시카고의 리글리 필드에서 열린 2026 메이저리그 시카고 컵스와 경기 5회 초 1점 홈런(시즌 1호)을 친 후 더그아웃에서 축하받고 있다. 송성문은 4타수 2안타(1홈런) 1타점 1득점을 기록했고, 샌디에이고는 3-23으로 대패했다.

빅리그 데뷔 후 33경기 만에 그린 첫 아치다. 홈런 포함 멀티히트를 때려낸 송성문의 시즌 타율은 0.214에서 0.233(60타수 14안타)으로 올랐다.

팀이 0-4로 끌려가던 3회초 선두타자로 출격한 송성문은 컵스 선발 콜린 레아의 시속 92.7마일(약 149.2㎞) 직구를 걷어 올려 우익수 방면 2루타를 터트렸다.

이후 송성문은 레아의 보크로 3루 베이스를 밟았으나 후속타 불발로 득점을 올리진 못했다.

송성문은 두 번째 타석에서 홈런포를 폭발했다.

팀이 0-9로 크게 뒤진 5회초 다시 선두타자로 타석에 선 송성문은 레아의 시속 94.1마일(약 151.4㎞) 직구를 받아쳐 우월 솔로 홈런을 쏘아 올렸다.

하지만 6회초 1사에서는 좌익수 뜬공, 8회초 2사 3루에서는 유격수 땅볼로 물러났다.

송성문의 데뷔 첫 홈런은 팀의 패배로 빛이 바랬다. 마운드가 붕괴된 샌디에이고는 3-23으로 대패했다.

선발 투수 워커 뷸러가 4이닝 9실점으로 무너졌고, 프로야구 NC 다이노스 출신 카일 하트는 두 번째 투수로 나섰으나 2이닝 6실점(5자책점)으로 난조를 보였다.

5연패를 당한 샌디에이고는 43승 42패를 기록했다.

<뉴시스>

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