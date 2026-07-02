일하며 쉬고, 쉬며 채운다…경기도가 그린 ‘체류형 워케이션’ [오상도의 경기유랑]

매일 아침 숨 막히는 만원 지하철에 몸을 싣고 회색 빌딩 숲으로 출근하는 일상은 대한민국 직장인들의 피할 수 없는 굴레다. 하지만 타이핑을 치다 고개를 들었을 때 푸른 남한강의 물안개가 피어오르거나, 서해의 붉은 낙조가 통창 가득 쏟아지는 풍경이 펼쳐진다면 어떨까.

일(Work)과 휴가(Vacation)의 경계를 허물며 세계적 흐름으로 자리 잡은 ‘워케이션’이 경기도 전역으로 무대를 넓히며 새로운 복합 문화 지도를 그리고 있다.

경기도와 경기관광공사는 답답한 도심 사무실을 벗어나 자연과 호흡하며 업무 효율을 극대화할 수 있는 ‘경기도 워케이션’ 숙소 6곳을 추천했다. 체류형 관광 활성화를 위한 본격적인 신호탄이 될 것으로 기대를 모은다.

이번에 엄선된 명소는 △양평 블룸비스타호텔 △파주 모티프원&프레농 △의정부 아일랜드캐슬호텔 △수원 홈즈스테이 △이천 에덴파라다이스호텔 △시흥 웨이브엠 등 6곳이다. 단순히 잠만 자는 숙박시설의 개념을 넘어, 완벽한 원격 근무 환경을 보장하는 인프라와 지역 특유의 서정적 휴식 요소를 결합했다는 공통점을 지닌다.

◆강변의 비즈니스 오피스부터 헤이리의 고요한 서재까지

우선 ‘양평 블룸비스타호텔’은 서울에서 1시간 남짓한 뛰어난 접근성을 자랑한다. 여기에 남한강이 내려다보이는 언덕 위의 수려한 조망까지 품었다. 넉넉한 사무용 책상과 안정적 통신망은 물론 대규모 콘퍼런스 룸까지 완비돼 기업 워크숍이나 소규모 프로젝트 태스크포스(TF)팀의 단기 집무실로 손색이 없다.

양평 블룸비스타호텔.

문화예술의 향취 속에서 깊은 몰입이 필요하다면 파주 헤이리 예술마을의 ‘모티프원&프레농’을 추천한다. 세계 4만여명 예술가가 영감을 얻고 간 북스테이 명소답게 바닥부터 천장까지 수만권의 책으로 둘러싸인 고요한 서재 환경이 창의적 업무에 최적화됐다.

파주 모티프원＆프레농.

경기 북부 초입의 ‘의정부 아일랜드캐슬호텔’은 온천수를 활용한 대규모 스파와 웰니스 시설을 전면에 내걸어 낮에는 비즈니스 라운지에서 협업하고, 밤에는 온천욕으로 피로를 푸는 ‘도심형 힐링’을 추구한다.

장기 체류를 원하는 노마드 노동자들을 위해서는 ‘수원 홈즈스테이’가 대안을 제시한다. 호텔의 세련미와 레지던스의 실용성을 결합한 코리빙(Co-living) 형태로, 소셜 라운지와 공유 주방에서 투숙객 간 자유로운 네트워킹이 가능하다. 퇴근 후 은은한 야간 조명이 켜진 수원화성 성곽길을 걷는 코스는 이곳 워케이션의 백미다.

수원 홈즈스테이.

3500평 규모의 대형 유럽풍 테마 가든을 품은 ‘이천 에덴파라다이스호텔’은 녹음 속 글라스하우스와 에덴라이브러리 등 싱그러운 자연 친화적 집무 공간을 지원한다. 새로운 해양레저 중심지인 거북섬의 ‘시흥 웨이브엠’은 세계 최대 규모 인공 서핑장과 서해를 바라보며, 해 질 무렵 해안 산책로에서 붉은 노을을 만끽하는 해양 리조트형 워케이션 장소다.

시흥 웨이브엠.

◆‘경기 컬처패스’ 날개 달고 지역 경제 살리는 효자 상품으로

경기도와 경기관광공사는 이번 워케이션 유치 사업을 단순한 일회성 투숙에 대입하지 않고, 침체된 골목상권을 살리는 고부가가치 체류형 관광 상품으로 육성할 방침이다. 업무 종료 후 이용객들이 두물머리, 행리단길, 여주 프리미엄은 물론 서해랑 케이블카 등 인근 제휴 관광지와 카페, 식당으로 자연스럽게 스며들도록 유도해 지역 경제에 실질적인 활력을 불어넣겠다는 구상이다.

확실한 당근책도 마련했다. 도는 오는 9월부터 스마트폰 ‘경기 컬처패스’ 앱을 통해 워케이션 이용객들에게 1인당 1회 3만원 상당의 할인 쿠폰을 제공한다. 발급받은 쿠폰은 전용 운용사를 통해 11월20일까지 객실 및 연계 문화시설 예약 시 사용할 수 있다.

경기관광공사 관계자는 “매일 반복되는 출퇴근길 대신 가벼운 발걸음으로 자연과 도심을 오가며 일하는 방식은 이제 거스를 수 없는 시대적 흐름”이라며 “낯선 영감과 편안한 쉼을 동시에 선물하는 다채로운 경기도 워케이션 지도를 통해 일터의 개념을 바꾸고 새로운 관광 수요를 창출하겠다”고 밝혔다.

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