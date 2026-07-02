강서 장애아동 가정에… 오감만족 물놀이 선물

서울 강서구가 8월3일 서울물재생체험관 물놀이터에서 장애 아동 가족을 위한 여름맞이 특별 행사 ‘Cool~하(夏)데이’를 개최한다.



1일 구에 따르면 이번 행사는 지역 사회 안에서 장애를 포용하는 환경을 만들고 장애인과 그 가족의 사회 참여를 돕기 위한 장애 인식개선 사업의 일환이다. 평소 대중 물놀이 시설 이용이 어려웠던 영유아 및 초등 저학년 장애 아동과 그 가족들을 위해 마련됐다.



이날 참가하는 80여명의 장애 아동과 가족들은 친밀감을 높여주는 레크리에이션을 시작으로 물재생체험관 견학, 야외 물놀이터 체험, 룰렛 돌리기 등 오감을 만족시키는 다채로운 일정을 즐기게 된다.



특히 구는 참가자들이 안심하고 행사를 즐길 수 있도록 빈틈없는 안전 대책을 세웠다. 행사장 곳곳에 안전요원과 자원봉사자를 촘촘히 배치하여 안전 관리와 이동을 지원하고, 응급구조사를 상시 대기시켜 혹시 모를 안전사고에 즉각 대응할 계획이다.



참가 신청 기간은 이날부터 15일까지다. 모집 대상은 영유아 및 초등 저학년 장애 아동과 그 가족이며, 신청과 관련한 자세한 문의는 강서장애인가족지원센터로 하면 된다.

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