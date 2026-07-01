제주도의회 전반기 의장에 민주당 3선 송영훈 의원

제13대 제주도의회 전반기 의장에 3선 송영훈(56·더불어민주당) 의원이 선출됐다.

송 의원은 1일 오후 제451회 임시회 제1차 본회의에서 재석의원 45명 중 40표를 얻어 의장으로 뽑혔다.

1일 오후 제주도의회 제451회 임시회 제1차 본회의에서 제13대 제주도의회 전반기 의장에 선출된 송영훈 의원이 당선 인사를 하고 있다. 제주도의회 제공

부의장에는 4선 김황국(59·국민의힘)과 재선 김승준(58·민주당) 의원이 선출됐다.

송 신임 의장은 “의장이라는 자리는 권한이 아닌 책임의 자리임을 늘 가슴 깊이 새기겠다. 높은 자리에 서기보다 낮은 자리에서 도민 눈높이로 함께 호흡하고 소통하겠다”며 “도민 민생과 제주 미래 가치만을 생각하며 동료 의원, 도민과 손잡고 힘차게 나아가겠다”고 말했다.

그는 “의장으로서 의원 여러분이 가진 전문성과 열정이 온전히 발휘될 수 있도록 든든히 뒷받침하겠다”며 “정당과 선수의 벽을 넘어 대화하고 타협하며 도민적 합의를 끌어내겠다”고 밝혔다.

송 신임 의장은 서귀포시 남원읍 도의원 선거구에서 2018년부터 11·12·13대 의원에 선출됐다.

지난 12대 의회에서는 전반기 의회운영위원장과 윤리특별위원장을 역임했으며, 후반기에 1년간 민주당 원내대표로 활동했다.

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