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김경대 용산구청장, 1호 결재 ‘개발·재난안전 전담기구 신설’ [지금 우리 동네는]

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윤선영 기자 sunnyday702@segye.com

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김경대 용산구청장이 1일 공식 취임하며 민선 9기 본격적인 구정 운영에 들어갔다. 김 구청장은 자정부터 당직실과 재난안전상황실, 통합관제센터를 방문하며 비상대응체계를 점검하고 근무 직원들을 격려했다.

김경대 용산구청장이 취임 첫날인 1일 재난안전상황실을 방문해 비상대응체계를 점검하고 있다. 용산구 제공
김경대 용산구청장이 취임 첫날인 1일 재난안전상황실을 방문해 비상대응체계를 점검하고 있다. 용산구 제공

용산구에 따르면 김 구청장은 이날 당직사령에게 “구민의 생명과 안전을 지키는 일은 구정의 최우선 가치”라며 빈틈없는 상황관리와 초동 대응에 최선을 다해 줄 것을 당부했다.

 

김 구청장은 제1호 결재로 ‘거침없는 용산개발과 안전강화를 위한 전담기구 신설’을 추진했다. 용산개발 신속추진단과 안전재난관리단 신설은 김 구청장의 주요 공약이다. 용산개발 신속추진단은 정비·개발사업의 단순 인허가를 넘어 공정관리 총괄, 사업 단계별 점검, 갈등 조정 및 민원 해소 등을 전담한다. 안전재난관리단은 재난 대응 총괄부서로서 신속한 상황 판단과 대응은 물론 예방 중심의 안전관리 체계를 구축할 계획이다. 두 조직은 우선 임시기구로 운영한 뒤 조직개편 시 정식기구로 편성할 예정이다. 

 

김 구청장은 “민선 9기는 구민과의 약속을 실천하는 책임 행정의 출발점이 될 것”이라며 “안전은 물론, 거침없는 용산개발과 민생 회복을 최우선 과제로 삼아 구민이 변화를 체감할 수 있는 구정을 펼쳐 나가겠다”고 말했다. 이어 “형식보다는 실천, 보여주기보다는 성과를 앞세워 현장에서 답을 찾고 구민과 끊임없이 소통하며 더 큰 용산의 미래를 만들어 가겠다”고 덧붙였다.


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