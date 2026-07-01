경주시·월성본부, 지역상생 업무협약 체결

한국수력원자력 월성원자력본부와 경주시는 지난달 30일 경주시청에서 상생·협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 1일 밝혔다.

이날 협약식에는 주낙영 경주시장, 권원택 월성원자력본부장, 정희근 경주지역자활센터장 등 관계자들이 참석, 지역경제 활성화 및 취약계층 자립 지원을 위한 협력체계를 더욱 공고히 했다.

월성원자력본부와 경주시는 30일 경주시청에서 상생·협력 강화를 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

이날 협약식은 「해파랑길 설치 및 이용에 관한 협약」 및 「경주시 자활 지원사업 협약」 등 총 2건의 협약을 체결했다.

경주시, 월성원자력본부 및 경주지역자활센터는 지역상생 업무협약을 체결하며 해파랑길 단절구간 개통을 통한 지역 관광자원 및 지역 경제 활성화, 자활 지원사업 협의체 구성을 통한 취약계층 자립 기반 마련 등 지역 발전을 위해 상호 협력하기로 했다.

주낙영 경주시장은 “해파랑길 개통은 경주를 찾는 관광객을 확대하는 사업이고, 경주지역자활센터의 프렌치 레스토랑은 구도심에 새로운 활력을 불어넣는 중요한 전환점이 될 것"이라고 말했다.

권원택 월성본부장은“해파랑길 단절구간 개통과 경주지역자활사업의 안정적 운영은 기관간 긴밀한 협조와 경주시민의 든든한 지지가 뒷받침됐기에 맺어진 결실”이라며 “월성본부도 경주시의 동반자로서 지역사회와 상생하며 더 큰 미래를 함께 열어갈 수 있도록 협업하고 소통하겠다”고 강조했다.

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