사순문 장흥군수 취임… “화합과 협력으로 새로운 장흥 미래 열 것”

사순문 제47대 전남광주특별시 장흥군수가 1일 공식 취임하며 새로운 장흥의 도약을 위한 본격적인 군정 운영에 돌입했다. 사 군수는 선거 과정의 갈등을 봉합하는 ‘통합 군정’과 발로 뛰며 답을 찾는 ‘현장 중심 행정’을 전면에 내세웠다.

사순문 전남광주특별시 장흥군수가 1일 장흥군민회관에서 열린 취임식에서 “통합의 군정을 펼쳐 나가겠다”는 각오를 밝히고 있다. 장흥군 제공

사 군수는 이날 오전 장흥군민회관에서 군민과 향우, 국회의원, 도·군의원, 기관·사회단체장 등 1000여 명이 참석한 가운데 민선 9기 취임식을 가졌다. 충혼탑 참배로 첫 일정을 시작한 사 군수는 취임선서와 취임사 낭독, 군정 비전 선포 등을 통해 장흥의 대전환을 예고했다.

사 군수는 취임사에서 가장 먼저 ‘화합’의 가치를 강조했다. 그는 “이번 선거는 한 사람의 승리가 아니라 장흥을 바꾸라는 군민의 명령이자 새로운 도약을 시작하라는 시대의 요청”이라며 무거운 책임감을 표했다.

이어 “이제 선거는 끝났고 저는 어느 한 편의 군수가 아니라 모든 군민의 군수”라며 “저를 지지한 분과 그렇지 않은 분 모두를 품고 갈등보다 화합, 경쟁보다 협력이 앞서는 통합의 군정을 펼쳐 나가겠다”고 강력한 통합 의지를 밝혔다.

이날 사 군수는 민선 9기 군정 비전으로 ‘도약하는 장흥, 함께 여는 미래’를 선포했다. 아울러 ‘돈이 들어오고, 청년이 돌아오며, 사람들이 다시 찾는 장흥’을 만들기 위한 구체적인 청사진도 제시했다.

이를 위해 △장흥 예산 1조원 시대 기반 마련 △인공지능(AI)과 첨단 기술을 접목한 미래 농어촌 조성 △청년 일자리 창출 및 정주 여건 개선 △아이 키우기 좋은 보육 환경 구축 △어르신 맞춤형 복지 강화 △문화예술과 체류형 관광 활성화 등을 핵심 과제로 꼽고 속도감 있게 추진하겠다고 공언했다.

특히 사 군수는 공직 사회의 체질 개선을 예고하며 군민 눈높이에 맞춘 적극 행정을 주문했다. 행정의 출발점은 군청 책상이 아닌 군민의 실제 삶의 터전이어야 한다는 확고한 철학이다.

“행정은 군청 책상에서 시작되는 것이 아니라 군민의 삶 속에서 시작돼야 합니다. 현장에서 답을 찾고 군민의 목소리를 가장 먼저 듣는 군수가 되겠습니다. 군수의 모든 권한은 군민을 위해 봉사하는 데 사용할 것입니다.”

한편 취임식을 마친 사 군수는 청사 공원에서 민선 9기 출범을 기념하는 금목서 식수 행사를 가졌으며, 이어 국회의원 간담회와 장흥군의회 개원식에 잇따라 참석하는 등 첫날부터 쉴 틈 없는 공식 일정을 소화하며 변화의 신호탄을 쐈다.

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