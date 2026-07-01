46표차 신승, 전화식 성주군수 공식 취임… "모든 군민의 군수 될 터"

전화식 경북 성주군수는 1일 취임식을 갖고 "모든 군민의 군수가 돼 군민 통합을 군정 최우선 가치로 삼겠다"고 강조했다.
그는 취임사에서 "선거는 끝났고 갈등과 대립을 넘어 화합과 협력으로 함께 성주의 미래를 만들어 가야 할 때"라며 이같이 말했다.
민선 9기 군정 방향으로는 아이 낳고 키우기 좋은 성주, 청년이 돌아오는 성주, 농업이 더욱 경쟁력을 갖는 성주, 지역경제가 살아나는 성주, 문화와 관광이 함께 성장하는 성주 등 5가지를 꼽았다.
또 인구 감소와 저출생, 청년 유출, 농촌 인력난 등 지역 현안 해결에도 행정 역량을 집중할 것이라고 밝혔다.
취임 후 첫 결재로는 '안됩니다 민원실 운영'을 지시했다. 군민의 입장에서 해결책을 찾는 적극 행정을 본격 추진한다는 취지다.
전 군수는 "말보다 실천으로, 계획보다 결과로 군민이 체감할 수 있는 변화를 만들겠다"며 "낮게 듣고, 바르게 결정하며, 끝까지 책임지는 군수가 되겠다"고 역설했다.
한편 전 군수는 제9회 전국동시지방선거에서 무소속으로 출마해 46표 차로 승리했다.
지난 7·8회 지방선거에서도 무소속으로 출마했으나 각각 687표와 565표 차로 낙선한 바 있다.
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