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박용선 포항시장 공식 취임, '포항 지역 상생위원회 설치·운영 계획' 1호 결재

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포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com

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박용선 경북 포항시장은 취임 첫날인 1일 '포항 지역 상생위원회 설치·운영 계획'을 민선 9기 1호로 결재했다.

 

포항시에 따르면 시는 이 결재가 민선 9기 시정 최우선 가치로 내세운 '화합과 상생'을 구체적 행동으로 옮긴 것이라고 강조했다.

박용선 포항시장은 1일 오전 죽도시장에서 상인과 인사를 나누고 있다. 포항시 제공
박용선 포항시장은 1일 오전 죽도시장에서 상인과 인사를 나누고 있다. 포항시 제공

가칭 '올 굿 포항 상생위원회'는 민간 전문가, 기업·노동 관계자, 시민대표 등이 참여하는 산업도약, 민생활력, 청년내일, 시민화합 등 4개 분과로 구성된다.

 

이 위원회는 포스코 위기 공동 대응 및 이차전지·수소·인공지능(AI) 등 첨단산업 투자유치, 골목상권 회복과 소상공인 경영 안정, 청년 일자리 창출 및 산업 생태계 조성, 사회갈등 조정에 힘을 쏟는다.

 

시는 위원회의 원활한 운영과 정책 실행력을 높이기 위해 공무원과 기업, 관계기관, 시민대표 등으로 구성된 상설 운영사무국을 설치한다.

 

또 위원회의 안정적 운영을 위해 설치 근거가 되는 조례 제정을 추진하고 연 1∼2회 전략 포럼 및 정기회를 개최한다.

 

분기별 분과회의를 정례화하고 성과를 정책에 반영하며 시민에게 공개할 예정이다.

 

박 시장은 이날 새벽 시내버스로 출근하며 시민과 인사를 나눴고 죽도시장을 찾아 상인을 격려했다.

 

취임식을 마친 뒤에는 시청 구내식당에서 배식 봉사로 직원을 격려했다.

 

박용선 시장은 "현장·소통·화합 중심의 시정으로 시민에게 약속한 '위대한 포항, 더 나은 내일'을 반드시 실현하겠다"고 말했다.


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