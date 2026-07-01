폴더블폰 가격 더 뛴다…‘북형’ 중심으로 시장 재편

올해 글로벌 폴더블 스마트폰의 평균 판매가격(ASP)이 큰 폭으로 오를 것이라는 전망이 나왔다. 생성형 AI로 만든 이미지

올해 글로벌 폴더블 스마트폰 평균판매가격(ASP)이 생성형 AI 확산과 프리미엄 제품 판매 확대, 애플의 시장 진입 기대감 등에 힘입어 큰 폭으로 오를 것이라는 전망이 나왔다.

또한 시장의 중심이 위아래로 접히는 ‘플립형’에서 화면을 좌우로 펼치는 ‘북(Book)형’으로 이동할 것이라는 전망도 나왔다.

1일 글로벌 시장조사업체 카운터포인트리서치가 발표한 폴더블 스마트폰 시장 전망 보고서에 따르면 올해 글로벌 폴더블 스마트폰의 ASP는 전년 대비 18% 상승할 것으로 예상됐다.

먼저 보고서는 폴더블폰 시장 중심이 위아래로 접히는 ‘플립형’에서 화면을 좌우로 펼치는 ‘북(Book)형’으로 이동할 것이라고 전망했다.

또한 폴더블폰 제조사들이 고급형 폴더블 비중을 확대하면서 시장이 양보다 질 중심으로 바뀔 것으로 분석했다

이에 가격 상승은 ‘북형’ 폴더블폰이 주도할 것으로 전망됐다. 또 북형 제품 출하 비중은 전체의 76%까지 늘어날 것으로 예상됐다.

여기에는 부품 가격 상승과 애플의 시장 진출도 폴더블폰 가격 상승의 요인으로 작용할 것이라는 분석이다.

가격대별 판매 비중은 고가 제품 중심으로 쏠려 올해는 1600달러(약 248만원) 이상 가격대 제품 비중이 전체 출하량의 60%를 차지할 것으로 전망됐다.

카운터포인트리서치는 폴더블 시장의 중심이 위아래로 접히는 ‘플립형’에서 화면을 좌우로 펼치는 ‘북(Book)형’으로 이동할 것으로 전망했다. 카운터포인트리서치

반면 위아래로 접히는 ‘플립형’ 폴더블폰은 제조사들의 시장 진입과 생산 확대에 따라 가격이 점차 낮아져 일반 프리미엄 바형 스마트폰과의 가격 차이를 좁혀갈 것이라고 분석됐다.

카운터포인트리서치는 생성형 AI의 발전이 대형 화면 수요를 키우는 점도 폴더블 시장 확대의 주요 배경으로 꼽았다.

스마트폰 AI가 단순한 답변 제공에서 작업 실행과 AI가 여러 작업을 스스로 수행하는 방식으로 발전하면서 사용자가 AI의 결과물을 검토하거나 이메일·메시지·캘린더 등 여러 앱을 오가기 위해 더 넓은 화면이 필요하게 됐다는 설명이다.

또한 애플이 하반기 폴더블 시장에 진입하면 생산성 중심 기능과 앱 생태계 경쟁이 치열해지면서 고가 제품에 대한 수요가 유지될 가능성이 커 폴더블폰의 평균판매가격 상승을 부추길 것이라고 카운터포인트리서치는 내다봤다.

한편 현재 글로벌 폴더블 시장은 삼성전자가 주도하고 있으며, 애플의 진입은 시장 경쟁을 한층 가속화할 것으로 전망된다.

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