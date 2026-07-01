李대통령도 文 전 대통령도 “민주진영의 단합 절실하다”

이재명 대통령과 문재인 전 대통령은 1일 청와대 오찬 회동에서 “민주진영의 단합이 절실하다”는 공감대를 형성했다. 이 대통령은 “내부의 단합도 매우 중요하다. 속이 단단해야 한다”고 말했고, 문 전 대통령은 “국민통합으로 나아가려면 당내의 단합이 출발점”이라고 강조했다.



차기 당권을 둘러싸고 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등이 심화하는 가운데 나온 전·현직 대통령의 ‘단합’ 메시지가 여권 내부 균열을 봉합하는 계기가 될 수 있을지 주목된다.

환하게 웃으며 포옹 이재명 대통령이 1일 청와대에서 문재인 전 대통령과 만나 밝게 웃으며 포옹하고 있다. 민주당 전당대회를 앞두고 당내 갈등이 고조되는 가운데 열린 이날 오찬에서 이 대통령은 “내부의 단합도 매우 중요하다”고 했고, 문 전 대통령은 “국민통합으로 나아가려면 당내의 단합이 출발점”이라고 화답했다. 청와대사진기자단

이 대통령은 이날 오찬 회동 인사말에서 “근본적으로는 우리가 집권해서 모두를 대표해 모두를 위한 정치를, 또 행정을 해야 한다. 그러려면 내부의 단합도 매우 중요하다”며 “그리고 끊임없이 외연을 확장하고, 구조적 다수를 만들기 위해서 노력해야 된다”고 말했다. 이어 “거기서 끊임없이 성과를 내야 뒷받침되는 것이다. 말로만은 안 되지 않느냐”며 “이 두 가지를 잘 조화롭게 해야 된다고 생각한다”고 덧붙였다. 문 전 대통령도 “이재명정부에 주어진 또 하나의 시대적 과제는 역시 국민통합”이라며 “민주당이 먼저 단합하고 그 위에서 민주개혁 진영, 그리고 빛의 혁명을 함께했던 세력들과의 더 큰 단합을 이뤄내야 국민의 마음을 하나로 모을 수 있다”고 짚었다.



두 전·현직 대통령은 민주진영의 단합과 외연 확장은 별개의 것이 아니라 동시에 추구해야 하는 가치라는 점에 뜻을 모았다. 이 대통령은 “우리 민주정부가 이제는 국가 전체를 책임져야 될 주요 세력이 됐다”며 “아무 누구도 걱정하지 않도록 우리 모두 함께, 뜻을 같이하는 사람들 함께 힘을 모으고, 또 그 기반 위에서 우리가 구조적 다수를 향해서 확장할 수 있도록 노력하겠다”고 다짐했다. 문 전 대통령은 “민주당의 단합, 또 민주개혁 진영과의 더 큰 단합, 그리고 국민통합까지 나아가는 이런 일을 해낼 수 있는 사람이 지금 대한민국에서는 이 대통령뿐이라고 생각한다”며 “그런 만큼 더 큰 리더십을 발휘해 모두의 대통령이라는 그 꿈을 반드시 이루기를 바란다”고 격려했다.



한반도 평화에 대한 논의도 오갔다. 이 대통령은 남북관계와 한반도 평화의 실타래를 풀기 위한 문 전 대통령의 아낌없는 조언과 역할을 청했고, 문 전 대통령은 자신이 할 수 있는 역할은 다하겠다고 화답했다. 양측은 북한이 대화에 일절 응하지 않는 것에 대한 우려와 답답함을 드러내면서도 이재명정부의 대북 정책을 꾸준히 추진하다 보면 더 좋은 결과가 있지 않겠느냐고 기대감도 드러냈다.

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