혐오가 또 다른 혐오로… 커지는 ‘배재고 후폭풍’

고교야구 대회에서 불거진 배재고등학교 야구부의 ‘5·18 폄훼성 응원’ 사태의 후폭풍이 거세다. 배재고 측이 광주제일고등학교를 찾아 사과하려 했으나 사실상 거절당했고, 교육부 장관까지 나서 강도 높게 질책했다. 전문가들은 사태가 학생 개인을 향한 마녀사냥식 분노로 번지는 현상을 경계하며, 근본적 대책 마련의 기회로 삼아야 한다고 제언했다.

‘역사를 망각한 학교’… 배재고 정문에 근조화환 1일 서울 강동구 배재고 정문 앞에 ‘역사를 망각한 배재고’ 등의 문구가 적힌 근조화환이 놓여 있다. 배재고 야구부 학생 선수들은 지난달 29일 광주제일고와 경기 중 응원 구호로 ‘스타벅스 가야지’, ‘탱크 데이’를 외쳤다. 이는 지난달 스타벅스코리아가 5·18민주화운동 기념일에 진행한 텀블러 할인 이벤트에서 ‘탱크데이’ 등 문구를 사용해 민주화운동을 비하했다는 논란을 연상케 해 공분을 샀다. 이제원 선임기자

배재고 교직원과 야구부 소속 학생·학부모는 1일 광주일고 방문 사과 의사를 전달했다. 그러나 광주일고 측은 “학생들이 사과를 받아들일 마음의 준비가 되지 않았다”며 거절했다. 시교육청은 “광주일고 학생들의 심리적 안정을 최우선으로 존중해 향후 방문 일정을 조율할 예정”이라고 밝혔다.



사태가 확산하자 시교육청은 즉각 후속 조치에 착수했다.



시교육청은 서울 시내 초·중·고교 운동부에 긴급 공문을 발송해 건전한 응원 문화 조성을 위한 학교별 자체 교육 강화를 당부했다. 이번 논란과 관련해 교육청 차원의 직접 징계는 없으며, 배재고 자체 생활교육위원회에서 징계 수위를 결정할 방침이다.



여기에 교육 수장까지 직접 나서 선수들을 질책했다. 최교진 교육부 장관은 페이스북에 “왜곡된 역사 인식과 지역 비하성 응원은 부적절한 행동”이라며 “기량보다 품격을 먼저 배워야 한다. 실력에만 치우친 나머지 인성과 인권감수성이 떨어지거나 왜곡된 역사인식으로 사회적 갈등을 조장하는 행위를 하는 선수들은 엘리트 선수로서 자격 미달”이라고 지적했다.



교육계 안팎의 파장이 커지면서 배재고 야구부가 출연할 예정이던 예능 프로그램도 방송을 취소했다.



‘불꽃야구2’ 제작사 스튜디오 시원(C1)은 이날 유튜브 채널을 통해 “최근 불거진 배재고 관련 사안을 심각하게 바라보았고, 6일 방송 예정이었던 배재고 편은 방송하지 않기로 결정했다”고 밝혔다.



온라인상에는 양측 선수들을 향한 무차별적 비방이 난무하고 있어 우려를 더하고 있다. 현재 사회관계망서비스(SNS)에는 배재고 선수들의 신상 정보가 고스란히 노출되는가 하면, 광주일고 학생들을 향한 조롱도 이어지고 있다.



전문가들은 이번 사태가 아이들에 대한 무차별적인 분노와 처벌로만 소비되는 현상을 경계해야 한다고 목소리를 높였다.



박남기 광주교대 교육학과 교수는 “기성세대의 분열과 혐오 정서가 SNS를 통해 오락성 콘텐츠처럼 아이들에게 증폭돼 흘러 들어가는 것이 근본적 문제”라며 “단순히 분노하고 처벌하는 것에만 급급하다 보면 아이들의 반발심과 극단적 혐오만 키울 수 있는 만큼, 비방과 혐오로 맞대응하기보다 대책과 재발 방지에 집중해야 할 때”라고 짚었다.



박 교수는 정치권과 플랫폼 기업의 사회적 책임도 강조했다. 그는 “청소년의 SNS 계정을 제한하는 호주처럼 유튜브 등 SNS 플랫폼도 혐오를 키우는 알고리즘을 관리해 아이들을 자극적 환경으로부터 보호해야 한다”며 “정치권도 표 계산을 위한 편가르기에서 벗어나 제도적 대책 마련을 위한 범사회적 대토론에 나서야 한다”고 했다.

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