생후 14일 3.14㎏ 아기 ‘간·소장 연결’ 성공

국내 의료진이 생후 14일 된 체중 3.14㎏ 신생아의 간과 소장을 잇는 고난도 로봇수술에 성공했다.



세브란스병원은 “지난달 4일 담도폐쇄증 환아에게 카사이 수술을 성공적으로 시행했다”며 “이번 로봇 카사이 수술은 세계 최연소·최저 체중 사례”라고 1일 밝혔다.



담도폐쇄증은 지방 소화를 돕는 담즙이 소장으로 흐르지 못하고 간 안에 고이는 희귀 난치 질환이다. 신생아 1만명당 1명꼴로 발생하며, 치료가 늦어지면 담즙이 간에 고이면서 간경화나 간부전으로 이어질 수 있다. A양이 받은 카사이 수술은 막힌 담도를 대신해 간 입구를 소장과 직접 연결, 담즙을 소장으로 흐르게 하는 표준치료법이다. 수술 명칭은 이 방법을 개발한 일본 의사 이름에서 유래됐다.



소아외과 인경(사진) 교수는 A양에게 총 5시간8분에 걸쳐 로봇 카사이 수술을 시행했다. 아이의 몸체가 작아 좁은 복강 안에서 장기를 떼어내고 이어 붙여야 해 높은 수준의 술기가 요구되지만, 출혈이 거의 없어 수혈이 필요하지 않을 만큼 수술은 안정적으로 진행됐다. A양은 수술 후 특별한 부작용 없이 회복해 지난달 30일 퇴원했다.



인 교수는 “담도폐쇄증은 치료 시기가 늦어질수록 간 손상이 진행될 수 있어 조기 진단과 조기 수술이 무엇보다 중요하다”며 “3kg대 신생아에게 로봇 카사이 수술을 시행하는 것은 수술 공간과 기구 조작 측면에서 매우 까다로운 도전이었지만 로봇수술의 정밀성과 세브란스병원의 다학제 협력이 더해져 안정적으로 수술을 마칠 수 있었다”고 설명했다.

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