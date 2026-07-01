KBS, 자체 AI 포털 도입…직원 ‘1인 1 AI’ 시대 열다

KBS는 1일 제작 노하우와 최신 인공지능 기술을 결합한 독자적 인공지능(AI) 포털 ‘카이로스’를 사내에 공개하고, 직원들이 실제 업무에 바로 쓸 수 있도록 했다고 밝혔다.

‘카이로스’는 고대 그리스어로 ‘기회의 시간’, ‘결정적 순간’을 뜻하는 단어에서 따온 이름으로, KBS가 AI 전환 흐름 속에서 가장 적절한 기회를 포착해 미래 미디어 환경에 능동적으로 대응하겠다는 의미를 담았다.

대표적인 기능은 실무에서 활용할 수 있는 맞춤형 ‘업무 챗봇’이다.

기자가 취재 전 보도자료나 관련 정보를 챗봇에 입력하면 KBS의 취재 가이드라인에 맞춰 핵심 내용과 쟁점을 추려주고, 사실 확인이 필요한 지점과 추가로 검색해야 할 정보까지 실시간으로 분석해 제공한다.

PD가 인터뷰 준비 단계에서 관련 지식과 상황을 입력하면 인터뷰 구성안과 예상 질문을 빠르게 뽑아주는 것도 가능하다. 이런 과정이 누적될수록 ‘카이로스’는 업무 경험과 데이터를 축적해, 각 업무 특성에 맞는 활용도 높은 AI로 발전하게 된다는 설명이다.

‘카이로스’의 또 다른 핵심은 보안이다.

외부 AI를 사용할 때 가장 큰 우려인 내부 업무 자료와 제작 관련 자료 유출 문제를 차단하기 위해 KBS는 공공기관용 AI 솔루션에서 검증된 기술력을 가진 국내 기업과 협력해 기술적으로 독립된 ‘보안 클라우드’를 구축했다.

KBS는 특히 내부 개발자와 실무진이 기획한 시범 서비스를 신속히 포털 내에 올리고, 실제 사용자들의 피드백을 바탕으로 서비스를 개선해 나가는 애자일(Agile) 방식을 도입했다.

완성된 거대 시스템을 한 번에 일방적으로 배포하고 끝내는 것이 아니라, 구성원들이 직접 필요한 AI 도구를 제안하고 함께 발전시키는 ‘진화형 플랫폼’으로 운영하겠다는 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지