한양사이버대, ‘2026 대한민국 교육브랜드 대상’ 사이버대학교 부문 수상…21년 연속

한양사이버대학교가 브랜드가치 평가 전문기관 브랜드스탁이 주관하고 중앙일보가 후원하는 ‘2026 대한민국 교육브랜드 대상’을 수상했다.

대한민국 교육브랜드 대상은 올해로 제24회째를 맞이했다. 브랜드스탁이 자체 개발한 KEBI(Korea Educational Brand Index) 모델을 기반으로 한 교육 브랜드 인증제도다. 전국 만 19세 이상 소비자 3만 명의 리서치 전문 패널을 대상으로 브랜드 인지도와 신뢰도를 측정해 각 교육산업 부문별 최고 브랜드를 선정한다. 한양사이버대는 사이버대학교 부문에서 최고 점수를 받고 21년 연속 수상했다.

한양사이버대 학부 재학생은 2025년 대학정보공시 기준 1만6640명에 달한다. 국내 사이버대학 중 가장 많은 수다. 2위 대학과의 격차만 837명으로, 개교 당시(947명)와 비교해 약 17배 성장한 수치다. 한국서비스품질지수(KS-SQI)에서는 11년 연속 1위(총 19회)를 기록했다.

재직 중 학업을 이어가는 직장인 수강생도 많다. 한양사이버대는 삼성전자, LG전자, 현대자동차, KT, 스타벅스코리아 등 600여 개 기업·기관과 산업체위탁협약을 체결하고 있다. 경제적 부담 없이 학업에 집중할 수 있는 환경도 갖췄다. 연간 약 261억 원(2025년 대학정보공시 기준)의 장학금을 지급하고 있고, 국가장학금과 교내장학금 중복 수혜도 가능하다.

한양대와 같은 학교법인 한양학원 아래 설립된 한양사이버대는 한양대 서울캠퍼스 내에 나란히 위치한다. 재학 중 한양대 정규 수업을 이수해 본교 졸업 학점으로 인정받는 학점교류 체계도 갖췄다. 백남학술정보관·ERICA 학술정보관 공동 이용하는 등 학교 인프라도 실질적으로 활용할 수 있다. 대학원 진학도 활발한 편이다. 2025년 기준 졸업생 중 381명이 한양대학원에 진학했다. 홍익대 274명, 성균관대 158명 등 국내 주요 대학원에 진학 사례도 많다. 2010년 사이버대 최초로 자교 온라인 특수대학원을 개원했던 한양사이버대는 지난 2024년 국내 최초·단독으로 온라인 박사과정까지 개원한 바 있다.

한양사이버대 학부 과정은 5개 대학 39개 학과를 갖춰 운영 중이다. 인공지능(AI)을 실무에 적용하는 AI응용소프트웨어공학과, 미국 현지 항공기 조종 실습과 연계된 항공운항·관광항공서비스학과, 장기요양 전문인력을 양성하는 노인복지요양학과, 창의융합 인재를 특화 교육하는 AI융합 자유전공학부(스푸마토학부) 등 시대 흐름을 반영한 특화 학과를 운영한다.

한양사이버대는 현재 2026학년도 2학기 학부 신·편입생을 모집 중이다. 원서 접수는 이달 16일까지다. 5개 대학 39개 학과를 대상으로 신입학·편입학·학사편입학 등 다양한 입학 경로를 제공한다. 신입학 지원 자격은 고등학교 졸업(예정)자 이상이면 누구나 가능하며, 산업체위탁·군위탁·교육기회균등·장애인 등 9개 유형의 특별전형도 함께 운영된다.

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