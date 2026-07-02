전남광주통합특별시 1호 조례는 ‘반도체’

전남광주통합특별시가 출범과 동시에 제1호 정책 조례로 반도체 산업 지원책을 통과시키며 대한민국 서남권 반도체 중심지를 향한 첫걸음을 내디뎠다. 헌정 사상 대한민국 최초의 광역지자체 행정통합 모델이자 수도권 일극 체제에 맞설 전남광주특별시가 출범함에 따라 인구 320만명, 지역내총생산(GRDP) 159조원 규모의 거대 남부권 메가시티가 탄생한 것이다.



1일 전남광주통합특별시에 따르면 특별시의회는 출범 첫날인 이날 새벽 본회의를 열고 ‘전남광주통합특별시 글로벌 반도체 전략투자 지원에 관한 조례’를 제정했다. 이번 조례는 지난달 30일 정부와 삼성전자, SK하이닉스가 발표한 대규모 반도체 투자계획에 발맞춘 선제적 후속 조치다. 특별시 집행부와 의회가 지역의 미래 먹거리 창출을 위해 출범 첫날부터 뜻을 모아 투자기업을 전폭 지원하겠다는 ‘초당적 협치’의 모범사례를 보여줬다는 평가가 나온다.



조례 제정에 따라 반도체 투자기업의 초기 의사결정을 적극적으로 뒷받침할 부지·전력·용수 공급 및 인재 양성, 인허가 등 종합적인 지원 계획을 수립할 수 있는 법적 근거가 마련됐다.



조례의 핵심은 반도체 산업 투자유치부터 핵심 기반시설 지원, 제도 개선까지 전 과정을 심의·자문·조정하는 ‘반도체 전략위원회’의 설치다. 통합특별시는 광주가 가진 인공지능(AI)·자동차산업 역량 및 반도체 인력 양성 기반에 전남의 풍부한 재생에너지·산업단지·부지·항만 인프라를 결합해 시너지를 극대화한다는 전략이다. 위원회를 중심으로 △국내외 반도체 앵커기업 및 소부장(소재·부품·장비) 기업 유치 △전력·용수·도로 등 핵심 기반시설 적기 공급 △전문 인재 양성과 정주여건 개선 등을 속도감 있게 추진할 방침이다.

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