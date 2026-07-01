스포츠월드
세계비즈
구독신청
mPaper
RSS
로그인
회원가입
로그아웃
회원정보수정
회원탈퇴
세계일보
구글
페이스북
네이버 포스트
유튜브
스포츠
탐사보도
연재물
전체메뉴
검색
뉴스
정치
일반
청와대
국회ㆍ정당
선거ㆍ선관위
외교ㆍ안보
국방
북한ㆍ통일
사회
일반
검찰·법원
노동·복지
환경·날씨
교통·항공
교육·학교
사건
해외
국제
일반
미국·캐나다
중국
일본
아태
유럽
중동·아프리카
특파원
러시아
중남미
문화
일반
미디어
종교·학술
공연
미술
건강
레저
문학
음식
위크엔드
패션·뷰티
결혼·육아
전국
일반
서울
경기
강원
충청
영남
호남
제주
피플
일반
부음
동정·인사
인터뷰
오피니언
사설
오늘의 칼럼
기자·데스크
논설위원칼럼
전문가칼럼
외부칼럼
기고·독자
월드
이슈
비즈
일반
금융·증권
보험
재테크
부동산
IT / 과학
산업·기업
자동차
쇼핑·유통
취업·창업
연예
일반
스타
TV·방송
영화
대중음악
해외연예
스포츠
일반
야구
축구
농구
배구
골프
포토
핫갤러리
렌즈로보는세상
포토에세이
영상
부가서비스
환경
드론
inno북스
오늘의 운세
해커스톡
파고다 강남
시사일본어
시사중국어
mPaper
RSS
뉴스
정치
일반
청와대
국회ㆍ정당
선거ㆍ선관위
외교ㆍ안보
국방
북한ㆍ통일
사회
일반
검찰·법원
노동·복지
환경·날씨
교통·항공
교육·학교
사건
해외
국제
일반
미국·캐나다
중국
일본
아태
유럽
중동·아프리카
특파원
러시아
중남미
문화
일반
미디어
종교·학술
공연
미술
건강
레저
문학
음식
위크엔드
패션·뷰티
결혼·육아
전국
일반
서울
경기
강원
충청
영남
호남
제주
피플
일반
부음
동정·인사
인터뷰
오피니언
사설
오늘의 칼럼
기자·데스크
논설위원칼럼
전문가칼럼
외부칼럼
기고·독자
월드
이슈
비즈
일반
금융·증권
보험
재테크
부동산
IT / 과학
산업
자동차
쇼핑·유통
취업·창업
연예
일반
스타
TV·방송
영화
대중음악
해외연예
스포츠
일반
야구
축구
농구
배구
골프
포토
핫갤러리
렌즈로보는세상
포토에세이
영상
부가서비스
환경
드론
inno북스
오늘의 운세
해커스톡
파고다 강남
시사일본어
시사중국어
mPaper
RSS
[시사일본어학원의 초단기 일본어 회화] 바디랭귀지로 해결했어
관련이슈
시사일본어학원
입력 :
2026-07-01 18:25
인쇄
메일
url 공유
-
+
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지
20260701516416
0101080900000
0
2026-07-01 18:25
0
[시사일본어학원의 초단기 일본어 회화] 바디랭귀지로 해결했어
세계일보
-
오피니언
[설왕설래] 칩플레이션
지난해 8월 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 “인공지능(AI) 기업 가치가 이미 통제 불능”이라며 ‘AI 거품론’을 제기했다. 엔비디아·아마존·메타 등 AI 대표종목이 급락했다. AI 성장성은 의심받지 않았지만, 투자 심리는 과열됐다는 경고였다. MIT의 “AI 도입 기업 95%가 성과 없다”는 보고서도 거품론에 기름을 부었다. 이후 빅테크(거대기
[데스크의 눈] 청년 없는 성장
최근 청년 취업난이 심화하면서 ‘전업 자녀’라는 신조어가 등장했다. 2023년 사상 최악의 청년 실업률을 기록한 중국에서 건너온 이 말은, 취업 시장에서 밀려나 부모와 함께 살며 가사와 돌봄을 전담하는 대신 용돈을 받는 청년을 뜻한다. 이 네 글자 속에는 신규 채용 감소로 끊겨버린 고용 사다리와, 청년층이 감당하기 어려운 고물가·주거비 부담이라는 암울한 현
[안보윤의어느날] 마음을 듣는 일
어딘가에서 소란한 기색이 일면 슬그머니 그쪽으로 옮겨가 보는 버릇이 있다. 스스로도 경망스럽다 생각하지만 좀처럼 고쳐지지 않는 버릇 중 하나다. 가보면 대부분 사소한 다툼이거나 작은 동물을 발견한 사람들의 분주한 호들갑에 가까웠다. 정말 심각한 일이 벌어질 때에는 색과 무게가 완전히 다른 침묵이 주위를 뒤덮어 오히려 눈치채기 어려웠다. 그러니 소란한 공간에
[오늘의시선] 3대 메가 프로젝트 성공 열쇠는 ‘에너지’
지난 29일 발표된 호남 반도체 클러스터를 중심으로 한 ‘3대 메가 프로젝트’는 지역 균형발전이라는 시대적 과제를 해결할 단비 같은 소식이다. 국가의 미래 먹거리인 반도체 산업이 수도권을 넘어 호남에서 새로운 혁신 생태계를 구축한다는 방향성에 깊이 공감하며, 이 거대한 도약이 반드시 성공하기를 간절히 바란다. 최첨단 반도체 클러스터는 흔히 ‘최고급 스포츠
HOT뉴스
1
中 항저우서 첫 '로봇학교' 개교…로봇 30대 입학
2
백악관 발코니에 황금 독수리상?… 알고 보니 AI 이미지
3
"거북선은 서서 노 젓지 않았다"…과학으로 밝혀낸 거북선
4
파리 역대급 폭염인데 물 펑펑?… 루이비통 패션쇼 '인공
5
"공항서 나오는 데만 6시간"…유럽 공항들, 성수기 대혼란
포토