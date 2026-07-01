“발의 피로는 덜고, 스타일은 더하고” [히트상품 특집]

발 건강을 고려한 ‘기능성 워킹화’에 대한 소비자들의 관심이 뜨겁다. 특히 올 상반기, 소비자들이 가장 주목하는 제품은 단연 잔디로(JANDIRO)의 일상과 골프를 동시에 겨냥한 신규 보트슈즈 라인이다. 어떤 환경에서도 최상의 퍼포먼스를 제공하며 상반기 히트 상품으로 자리매김했다.

한국인의 발에 맞춘 ‘완벽한 피팅’ 이 제품의 가장 큰 인기 비결은 ‘한국인 맞춤형 설계’에 있다. 발볼이 넓고 발등이 높은 한국인의 발 특성을 세밀하게 반영해 신을수록 발 모양에 자연스럽게 맞춰지는 것이 특징이다. 여기에 부드러운 천연 소가죽을 소재로 채택해 고급스러운 외관과 함께 편안한 착화감을 동시에 잡았다.

스타일과 기능의 조화, 신규 보트슈즈 스타일 출시 아울러 잔디로는 일상생활과 골프 활동의 경계를 허무는 세련된 디자인의 신제품을 새롭게 선보였다. 이 보트슈즈 라인은 ‘본질에서 나오는 가장 완벽한 스타일’이라는 슬로건을 내세워 소비자들의 시선을 사로잡고 있다.

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