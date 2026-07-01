트럼프, '이란 전면전' 옵션 보고 받았지만 '협상 유지' 선택

도널드 트럼프 미국 대통령이 군 수뇌부로부터 대이란 전면 공습 재개 방안을 보고받고도 당분간 외교 협상을 이어 나가는 방안을 선택했다는 보도가 나왔다.



이란과의 핵 합의 시한인 8월 18일을 넘겨 협상이 진행되는 것도 괜찮다는 뜻도 참모들에게 전달한 것으로 알려졌다.

사진=로이터연합뉴스

미국의 일간 월스트리트저널(WSJ)은 30일(현지시간) 사안에 정통한 미 당국자들을 인용, 트럼프 대통령이 최근 피트 헤그세스 국방장관, 댄 케인 합참의장과 여러 차례 만나 이란에 대한 추가 공습과 전면전 재개 가능성을 논의했다고 보도했다.



논의의 핵심은 미국이 이란과의 협상을 중단하고 대규모 군사작전을 재개할지 여부였으며, 일부 당국자는 이를 "남은 일을 마무리하는 것"이라고 표현했다.



트럼프 대통령은 최종 결정을 내리진 않았지만, 추가적인 전면 공격이 외교적 노력을 무산시키고 궁극적으로 이란 핵 프로그램을 해체하려는 미국의 기회를 해칠 수 있다는 견해를 밝힌 것으로 알려졌다.



트럼프 대통령은 이란이 양해각서(MOU)를 위반할 경우에만 일회성 보복 공습을 하는 방식에 만족하고 있다고 당국자들은 전했다.



아울러 트럼프 대통령은 핵 합의 시한인 오는 8월 18일을 넘겨 협상이 진행되더라도 개의치 않겠다는 의사를 참모들에게 전달한 것으로 전해졌다.



이는 협상에 더 많은 시간을 부여하는 결정이라고 WSJ은 전했다.



트럼프 대통령은 공개적으로는 협상이 순조롭게 진행되고 있으며 협상이 결렬될 경우 군사적 선택지도 여전히 갖고 있다는 입장을 유지하고 있다.



그는 최근 기자들에게 "그들(이란)은 내가 원하는 모든 것에 동의하고 있으며, 그렇게 할 수밖에 없다"며 "그렇지 않다면 우리는 다시 돌아가 해야 할 일을 할 뿐"이라고 말했다.



다만, 일부 미국 당국자는 전면전 재개는 트럼프 대통령이 그토록 대대적으로 홍보했던 이란과의 합의가 실패했다는 점을 사실상 인정하는 의미가 될 수 있다는 점을 우려하고 있다.

사진=로이터연합뉴스

한편, 미국 측 최고위 협상 대표인 스티브 윗코프 미 중동 특사와 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너는 이날 카타르 도하에서 새로운 협상에 착수했다.



카타르 당국자들에 따르면 미국 협상단은 이란 대표단과 직접 대면하지 않고 중재자를 통한 간접 협상을 진행하고 있다.



미국과 이란은 60일간 협상을 진행하기로 합의한 이후 협상을 이어가고 있지만, 호르무즈 해협 통항료 부과 문제와 이란 핵 프로그램 제한 범위를 둘러싼 이견으로 난항을 겪고 있다.



크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 폭스뉴스 인터뷰에서 "이란은 아직 전혀 협조적이지 않다"며 "미국은 이란의 협조 여부와 관계없이 호르무즈 해협을 통한 에너지 공급이 원활히 이뤄지도록 보장할 것"이라고 말했다.



미국은 긴장 완화를 위해 이란 혁명수비대(IRGC)와 미 중부사령부 간 위기 소통 채널도 구축한 것으로 전해졌다.



백악관은 이 채널이 이미 개설돼 양측이 사용하고 있다고 밝혔지만, 일부 당국자는 아직 초기 단계라고 평가했다.

<연합>

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