김승규, 월드컵 마치고 첫딸 품에…♥김진경이 공개한 뭉클 근황

모델 김진경이 남편인 축구 국가대표 골키퍼 김승규와 딸의 근황을 공개했다.

김진경은 1일 자신의 소셜미디어에 발과 하트 이모티콘을 덧붙여 사진 한 장을 올렸다.

모델 김진경이 남편인 축구 국가대표 골키퍼 김승규와 딸의 근황을 공개했다. 김진경 인스타그램 캡처

공개된 사진에는 한 남성이 갓 태어난 딸을 품에 안고 있는 모습이 담겼다. 얼굴은 드러나지 않았지만, 짙게 그을린 팔과 체격 등으로 미뤄 김승규로 추정된다.

김승규는 이날 새벽 2026 북중미 월드컵 일정을 마친 축구 국가대표팀과 함께 인천국제공항을 통해 귀국했다. 그는 딸이 태어난 지 한 달 가까이 만에 처음 품에 안은 것으로 보여 눈길을 끌었다.

앞서 김진경은 지난달 10일 소셜미디어를 통해 딸의 사진을 공개하며 출산 소식을 전했다. 당시 그는 "달밤이가 태어난 지 벌써 일주일"이라며 딸을 향한 애정을 드러냈다.

김진경은 지난달 4일 첫딸 '달밤이'를 출산했다. 하지만 김승규는 2026 북중미 월드컵 출전을 위해 대표팀에 소집돼 출산 현장에 함께하지 못했다.

약 한 달간 떨어져 있던 부부는 김승규의 귀국과 함께 뒤늦게 가족의 시간을 맞게 됐다.

김진경은 2024년 6월 김승규와 결혼했다. 김진경은 SBS TV 예능물 '골 때리는 그녀들' FC구척장신에서 활약했으며, 축구를 공통 관심사로 김승규와 인연을 맺은 것으로 알려졌다.

<뉴시스>

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