한그루 “저는 탄수화물 중독이다”

가수 겸 배우 한그루가 과거 극도로 마른 체형을 유지했던 시절을 돌아보며 현재는 건강을 우선하는 방식으로 몸을 관리하고 있다고 밝혔다.

가수 겸 배우 한그루가 과거 극도로 마른 체형을 유지했던 시절을 돌아보며 현재는 건강을 우선하는 방식으로 몸을 관리하고 있다고 밝혔다. 그루니까말이야

30일 공개된 유튜브 채널 ‘그루니까말이야’의 영상 ‘49kg 유지하는 여름 관리 루틴 식단부터 운동까지’에서는 한그루의 일상과 체중 관리 비법이 소개됐다.

이날 한그루는 평소 식사량이 적지 않다고 털어놨다. 그는 “저는 진짜 밥을 많이 먹는다”며 또 밥을 2공기씩 먹는다고 밝힌 그는 “저는 탄수화물 중독이다”고 전했다.

그는 예전에는 41kg이었는데 현재는 49~50kg 정도를 유지하고 있다고 밝혔다. 비교적 짧은 기간에 체중이 많이 증가했다고.

이어 과거 사진도 직접 공개했다. 한그루는 “3년 전 이맘때 찍은 사진”이라며 휴대전화에 저장된 비키니 사진을 보여줬고, 당시에는 복근이 뚜렷하게 드러날 정도로 체지방이 거의 없는 상태였다고 전했다. 그는 당시 몸 상태에 대해 “체지방이 거의 없을 정도로 몸을 많이 말린 상태였다”고 회상했다.

그러면서 현재는 몸매를 바라보는 기준도 달라졌다고 밝혔다. 한그루는 “지금은 규칙적으로 내가 꾸준히 할 수 있는 걸 지향한다”고 말했다.

또 “요즘은 체중이 줄면 얼굴부터 살이 빠진다. 아픈 사람처럼”이라고 덧붙이며 무리한 다이어트 보다는 건강한 다이어트에 집중하고 있다고 설명했다.

현재 관리 방법에 대해서도 소개했다. 그는 “제가 항상 늘 먹는 것들이다”면서 그릭요거트에 오일과 소금, 후추를 뿌려 먹는 등 식습관을 조절하고 있다고 밝혔다.

한편 한그루는 2015년 9세 연상의 사업가와 결혼한 후 쌍둥이 남매를 품에 안았으나, 2022년 이혼 소식을 전한 바 있다.

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