'노란봉투법' 하청노조 첫 파업하나…플랜트노조 "8월 총파업"

전국민주노동조합총연맹(민주노총) 전국플랜트건설노동조합은 1일 "다음 달 중에 건설노조와 함께 연대 총파업에 돌입하겠다"고 밝혔다.



전국 8개 지역 플랜트 건설 현장 하청노동자가 모인 전국플랜트노조는 이날 서울 중구 민주노총 본부에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.

전국플랜트건설노동조합 소속회원들이 1일 서울 중구 민주노총에서 원청교섭 쟁취 총파업 선포 기자회견을 하고 있다.

이주안 플랜트노조위원장은 "지난달 19∼26일 실시한 조합원 전체 원청교섭 쟁의행위 찬반 투표가 79.2% 압도적 찬성률로 가결됐다"며 "조합원의 뜻을 받아 총파업 투쟁을 결정했다"고 말했다.



이 위원장은 아울러 "아직도 하청 노조와 교섭에 나오지 않고 있는 발주사 3곳에 대해 교섭 해태 혐의로 서울노동청에 고소장을 제출할 것"이라고 덧붙였다.



플랜트노조는 민주노총이 이달 15일 실시하는 원청 교섭 요구 파업에 참여하는 한편, 이와 별도로 8월 총파업을 추진한다는 계획이다.



플랜트노조는 합법적인 쟁의행위권을 확보하기 위해 이달 중 노동위원회에 조정을 신청할 예정이다. 노동위는 노사 입장차가 크다고 판단하면 조정 중지를 결정할 수 있고, 조정이 중지되면 노조는 합법적으로 파업할 수 있다.



플랜트노조의 파업이 현실화하면 하청에 대한 원청의 책임을 강화한 노란봉투법 시행 이후 처음으로 하청 노조가 원청기업을 상대로 단행하는 적법 파업이 될 전망이다.



노조는 전국 플랜트건설 현장에서 노후설비는 방치되고 안전기준이 무시되면서 노동자들이 산업재해 위험에 내몰리고 있다고 호소하고 있다.



나아가 최저낙찰제 때문에 노동자들이 낮은 공사비를 받으면서도 연속된 연장근로, 야간근로로 안전사고 위험에 노출되고 있다고 주장했다.



이들은 안전 보건과 근로조건 개선을 위해 '진짜 사장'인 원청사가 산업안전 의제에서 교섭에 임하라고 요구했다.



플랜트노조는 노란봉투법 시행 이후 포스코, 에쓰오일, 고려아연, SK에너지 등 발주사 4곳과 SK에코플랜트를 비롯한 종합건설사 10곳을 상대로 교섭을 요구했다.



지방노동위원회와 중앙노동위원회도 연이어 발주·건설사들의 사용자성을 인정했다.



하지만, 최근까지 포스코와 현대엔지니어링 외에는 하청노조의 교섭 요구 사실을 공고조차 안 하고 있다고 노조는 주장했다.



발주·건설사 중 가장 영향력이 큰 것으로 평가되는 포스코는 4차례나 교섭에 나오지 않았다가 전날에서야 하청노조의 교섭요구 사실을 공고했다고 이 위원장은 전했다.



이 위원장은 "포스코의 공고가 실제로 교섭에 성실하게 참여하겠다는 의중인지, 아니면 이를 통해 또다시 교섭 기간을 연장하려는 것인지 두고 봐야 한다"면서도 "지금으로서는 포스코의 진정성을 믿어보고 기다려보겠다"고 말했다.



양경수 민주노총 위원장은 최근 노동위원회가 서로 다른 상급 단체 소속 노조의 분리 교섭을 인정하지 않는 결정을 연이어 내놓은 데 대해 "민주노총 소속 노조와 금속노조 소속 노조의 분리 교섭을 인정하지 않는 것은 노동자들이 서로 잘 협의해서 공동교섭하라는 게 아니라 한 노조의 교섭권이 박탈되는 것"이라고 비판했다.

<연합>

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