전국 최초 4선 교육감… 김석준 부산교육감 취임

지난달 치러진 지방선거 당선으로 ‘전국 최초 4선 교육감’ 타이틀을 획득한 김석준 부산교육감이 1일 제20대 부산시교육감으로 취임했다.

부산교육청은 김석준 교육감이 1일 오전 10시 교육청 대강당에서 취임식을 갖고, 4년간의 새 임기를 시작했다고 밝혔다.

김석준 부산교육감이 1일 취임식을 열고, 4년간의 새 임기를 시작했다. 부산교육청 제공

김 교육감은 취임사를 통해 “시민과 교육가족의 지지와 성원으로 ‘사상 첫 4선 교육감’이라는 영예를 안게 되었다”면서 “부산교육을 흔들림 없이 이끌고 미래교육을 제대로 완성하라는 기대와 요구”라며 결연한 의지를 밝혔다.

거대한 변화와 위기의 시기를 맞은 지금이 ‘부산교육 미래 전환’의 골든타임이라고 판단, 향후 4년간 추진할 ‘미래교육 대전환’을 위한 △인공지능(AI) 시대를 선도하는 인간중심 미래교육 △학력과 마음을 함께 키우는 맞춤교육 △교사와 학생을 함께 지키는 안심교육 △존중과 배려로 함께 크는 시민교육 △가족처럼 챙기는 따뜻한 행복교육 5가지 약속을 제시했다.

먼저 모든 학교에 맞춤형 학습을 돕는 AI 튜터를 보급하고, 권역별 AI·메이커교육센터를 설치해 디지털 격차를 해소한다. 문해력 책임 지원과 밀착 관리로 기초를 탄탄하게 다지고, 초6·중3·고등학생 대상 맞춤형 학력 신장 프로그램을 확대한다. 또 교육지원청에 민원대응팀을 신설해 악성 민원에 체계적으로 대응하고, 교무행정전담팀 확대 및 교직원 AI 비서 도입으로 교사의 행정 업무를 획기적으로 줄이기로 했다.

특히 지난 임기 중 완성한 유·초·중·고 무상급식 및 무상교육 기반 위에 특수교육대상자와 이주배경학생, 학교 밖 청소년을 더욱 세심하게 지원하고, 부산형 유보통합 모델을 완성해 돌봄부터 교육까지 교육청이 책임질 수 있도록 한다.

김 교육감은 “교육에는 진보와 보수가 따로 있을 수 없다”며 “오직 아이들의 미래만 바라보는 ‘모두의 교육감’이 되겠다”고 다짐했다. 그러면서 “새롭게 구성되는 제10대 부산시의회는 물론 부산시 및 기초자치단체와 긴밀히 협력해 부산의 교육 현안을 확실하게 풀어가겠다”는 의지를 피력했다.

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