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민선 9기 부산시정 ‘전재수호’ 출범...민생 100일 비상조치 1호 결재

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부산=글·사진 오성택 기자 fivestar@segye.com

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“시민의 일상을 지키는 것이 시장의 첫 번째 직무입니다. ‘민생 100일 비상조치’ 대책을 통해 벼랑 끝에 내몰린 소상공인과 서민경제에 숨통을 틔우고, 골목상권과 지역경제에 활력을 불어넣어 다시 뛰는 부산을 만들겠습니다.”

 

1일 출범한 민선 9기 ‘전재수호’ 부산시정의 키를 잡은 전재수 시장의 일성이다. 전 시장은 시정 운영 방향을 ‘세계로 내일로 다시 뛰는 부산’으로 정하고, ‘민생 100일 비상조치’를 1호 결재했다.

 

1일 취임한 전재수 부산시장이 1호 결재 ‘부산 민생 100일 비상조치’에 대해 설명하고 있다.
1일 취임한 전재수 부산시장이 1호 결재 ‘부산 민생 100일 비상조치’에 대해 설명하고 있다.

전 시장은 첫 일정으로 이날 오전 충렬사에서 16개 구·군 단체장들과 함께 참배하며 민선 9기 출범의 의미를 되새겼다. 시청으로 복귀한 뒤 ‘부산 민생 100일 비상조치 대책회의’를 주재하며 고환율·고유가 및 내수 침체 장기화로 어려움을 겪는 시민과 소상공인 지원방안을 점검하고, 신속한 민생 회복을 위한 추진체계 마련을 주문했다.

 

시는 이날 대책회의에서 민생경제 위기 극복을 위한 특단의 대책으로 △소상공인 경영위기 지원 △시민부담 경감 및 상권 활성화 △민생 안전망 구축 3대 분야 10개 핵심과제를 담은 1조3783억원 규모의 ‘부산 민생 100일 비상조치’를 발표했다.

 

먼저 소상공인 경영위기 지원 방안으로, 경영 위기 소상공인 1%대 저리대출 및 고금리 대환대출과 소상공인 에너지 바우처 지급 및 공공요금·지방세 부담 완화, 화물자동차 유가연동보조금 지원, 화물자동차(택배종사자 포함) 보험료 지원, 이동 노동자 산재보험료 특별지원, 동백전 QR 가맹점 집중 확대, 동백전 카드결제 수수료 감면 등 1조3043억원 규모의 지원사업을 추진한다.

 

시민부담 경감 및 상권 활성화를 위해선 시민 체감형 소비 진작 정책과 골목상권 회복지원을 통해 침체된 지역경제에 활력을 불어넣고, 지역 내 소비 선순환 구조를 강화한다. 세부적으로는 668억원 규모의 지원사업을 통해 동백전 캐시백 15% 한시 상향, 소상공인 공공 배달 서비스 소비 활력 쿠폰 및 동백전 QR 결제 소비 활력 쿠폰 지급, 1만원 임대료의 1000개 빈 점포 활용 민생 상권 회복 등을 추진한다.

 

마지막으로 취약계층과 위기 소상공인 보호를 위해 공공 일자리와 금융·법률 지원을 강화하고, 시민의 삶을 지키는 촘촘한 민생 안전망 구축에 나선다. 고금리 장기화에 따른 민생 위기 대응을 위해 공공근로 형 ‘민생 지킴이’ 운영과 공공 일자리 확대, 민생재기 원스톱 100일 프로젝트, 민생금융범죄 특별사법경찰제도 도입 등 72억원 규모의 지원사업을 추진한다.

 

전재수 시장은 “민선 9기 출발은 시민의 삶을 회복하는 데 있다”면서 “시민들이 어려움을 겪는 민생 현장부터 찾아 작은 목소리에 귀 기울이고, 시민이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 하나하나 만들어가겠다”고 말했다.


부산=글·사진 오성택 기자 fivestar@segye.com 기자페이지 바로가기

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