프로농구 부산 KCC, 새 시즌부터 ‘윌비플레이’ 유니폼 입는다

2026~2027시즌부터 경기·훈련복 등 공식 용품 후원
프로농구 부산 KCC가 새 시즌부터 스포츠 브랜드 ‘윌비플레이’(WILLBE PLAY)와 함께한다.
KCC는 지난 30일 형지엘리트의 스포츠 브랜드 윌비플레이와 공식 의류 스폰서십 협약을 체결했다고 1일 밝혔다.
협약식에는 최준호 형지엘리트 대표이사를 비롯해 KCC 이상민 감독과 허웅 선수 등 양측 주요 관계자들이 참석해 새로운 파트너십의 출발을 함께했다.
계약 기간은 2년으로, 윌비플레이는 KCC 선수단이 경기와 훈련에서 착용하는 유니폼과 의류, 각종 용품을 연간 5억 원 규모씩, 총 10억 원 상당 후원한다. 이에 따라 KCC 선수단은 2026~2027시즌부터 윌비플레이 유니폼을 입고 코트를 누비게 된다.
윌비플레이는 패션그룹 형지의 계열사인 형지엘리트가 전개하는 스포츠 브랜드다. 야구와 축구, e스포츠 등 다양한 종목의 구단 및 선수단을 후원하며 축적한 스포츠 의류 제작 노하우와 품질 경쟁력을 바탕으로 KCC 선수단을 지원할 계획이다.
윌비플레이 관계자는 “탄탄한 전력과 뜨거운 팬덤을 보유한 KCC와 스폰서십 협약을 성공적으로 체결하게 돼 매우 뜻깊다”면서 “여러 종목에서 인정받은 유니폼 제작 노하우와 우수한 제품 경쟁력을 바탕으로 선수단이 최고의 기량을 펼칠 수 있도록 전폭적으로 지원할 것”이라고 밝혔다.
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