멕시코, 에콰도르 잡고 16강…40년 만에 토너먼트 첫 승

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 홍명보 감독이 이끌었던 한국 남자 축구 대표팀을 꺾었던 '개최국' 멕시코가 에콰도르를 누르고 대회 16강에 올랐다.

멕시코는 1일(한국 시간) 멕시코 멕시코시티의 멕시코시티 스타디움에서 열린 에콰도르와의 월드컵 32강전에서 2-0 완승을 거뒀다.

멕시코는 오는 6일 오전 9시에 잉글랜드-콩고민주공화국전 승자와 16강전을 치른다.

잉글랜드-콩고민주공화국전은 2일 오전 1시에 펼쳐진다.

멕시코는 조별리그 A조에서 3연승을 기록하며 조 1위로 32강에 진출했다.

특히 지난달 19일에는 홍명보호에 1-0 완승을 거두기도 했다.

이날 승리로 멕시코는 2018 러시아 대회 이후 8년 만에 16강에 진출했다.

당시는 대회가 32개국 체제로 진행돼, 조별리그만 통과한 거였다.

멕시코는 1994년 미국 대회부터 2018 러시아 대회까지 7회 연속 16강에 진출했지만, 토너먼트 첫 경기에서 웃지 못했다.

1990년 이탈리아 대회 당시엔 본선에 오르지 못했고, 2022 카타르 대회 때는 조별리그에서 탈락했다.

다행히 이날 역대 최고 성적인 8강에 올랐던 1986년 자국 대회 이후 40년 만에 처음으로 월드컵 토너먼트 승리를 거두면서 16강에 올랐다.

이날 경기는 악천후 탓에 예정보다 1시간 늦게 킥오프하는 변수가 있기도 했지만, '홈팀' 멕시코는 흔들림이 없었다.

멕시코는 전반 22분 훌리안 키뇨네스의 선제골로 리드를 잡았다.

9분 뒤에는 라울 히메네스가 추가골을 기록하며 두 팀의 간격을 두 골 차로 벌렸다.

에콰도르는 분위기 반전을 꾀했지만, 경기 종료 전 퇴장당하는 변수에 울었다.

후반 50분 피에로 잉카피에가 입을 가리고 상대와 말했고, 주심은 VAR(비디오판독시스템)을 거친 뒤 레드카드를 꺼내들었다.

E조 3위로 32강에 진출했던 에콰도르는 그렇게 이번 대회를 마무리했다.

<뉴시스>

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