여야, '자료제출 부실' 선관위 한목소리 질타…"진상규명 방해"

여야는 1일 투표용지 부족 사태에 대한 국회 국정조사 특위에서 선거관리위가 자료 제출에 비협조적이라면서 한목소리로 질타했다.



더불어민주당 간사인 윤건영 의원은 의사진행발언에서 "1차 기관보고 때는 증인으로도 나오지 않더니 자료도 제대로 내놓지 않고 내놓은 자료도 엉망"이라며 "선거 당일 상황실로 접수된 항의 전화 또는 민원 상세 내역을 달라고 했더니 접수 관리하지 않아 제출할 수 없다고 한다"고 비판했다.

위철환 중앙선거관리위원장 권한대행이 1일 서울 여의도 국회에서 열린 제436회 국회(임시회) 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 제3차 전체회의에 출석해 윤상현 위원장 질의에 답하고 있다.

국민의힘 간사인 서범수 의원도 "국조에 안 나오는 사무처 직원들은 여전히 철밥통"이라며 "오늘 보고를 앞두고 전날 일과 시간이 지난 오후 6시 18분에 2권의 자료가 왔다. 그걸 갖고 확인하기 위해 선관위에 연락하니 일과시간 후라는 자동 응답 소리만 들렸다"고 맹비난했다.



국민의힘 주진우 의원 역시 "노태악 전 선관위원장 배우자의 해외 출장 부분이 문제가 돼 전임 위원장들도 배우자와 같이 간 해외 출장 내역을 내라고 했더니 5년치만 보관하고 있다고 답변이 왔다. 위원장 임기가 5년인데 5년치만 보관하는 게 말이 되느냐"며 고발해야 한다고 목소리를 높였다.



같은 당 신동욱 의원도 "투표지 부족 당일 핵심 지역별로 어떻게 초기 대응을 했는지 보고서를 요청했는데 사건·사고로 인지하지 않아 기록이 부존재한다고 했다"며 "내일만 넘기면 끝난다고 판단하는 것 같은데 국회가 그렇게 만만치 않다는 걸 보여줘야 한다. 일정을 변경해 다음 주 매일이라도 회의를 열어 국조를 계속해야 한다"고 주장했다.



윤상현 위원장은 "국정감사 및 조사에 관한 법률을 보면 국회는 자료 제출을 요구할 권리가 있고 이건 국민적 요구다. 자료 제출을 거부하는 자는 범인"이라며 "정당한 이유 없이 자료 제출을 거부해 위원회가 고발하면 징역 3년 이하, 1천만원에서 3천만원 이하의 벌금형에 처한다"고 경고했다.



이어 "의혹을 만든 당사자가 선관위 여러분, 의혹을 풀 분도 바로 여러분이다. 국민들을 납득시켜달라"고 촉구했다.



한편, 민주당 이기헌 의원은 별도 신상발언을 요청해 지난 1차 기관보고 말미 김은혜 의원에게 욕설했다는 국민의힘의 의혹 제기와 관련, "마이크가 켜져 있지 않은 상태에서 진행된 발언이었고, 분명히 욕을 한 기억이 없다. 면책특권으로 상대 의원 명예를 훼손하지 말라"고 밝혔다.



이에 서범수 의원은 "우리 동료 위원 질의에 끼어들어 방해하고 욕설로 들리는 막말을 하셨다고도 본다"고 주장하면서 여야 간 고성이 이어졌다.



이에 따라 이날 주질의는 점심 무렵이 다 돼서야 시작됐다.

<연합>

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