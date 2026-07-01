대검찰청, ‘1호 청소년 마약 예방 홍보대사’에 하츠투하츠 위촉

대검찰청이 그룹 ‘하츠투하츠(Hearts2Hearts)’를 ‘청소년 마약 예방 홍보대사’로 위촉했다.

대검은 1일 오전 10시30분 서울 서초구 청사에서 구자현 검찰총장 직무대행(대검 차장검사) 주재로 위촉식을 열고 하츠투하츠에게 위촉장을 전달했다. 대검이 청소년 마약 예방 홍보대사를 위촉한 것은 이번이 처음이다.

1일 서울 서초구 대검찰청에서 열린 ‘대검찰청 청소년 마약 예방 홍보대사’ 위촉식에서 구자현 검찰총장 직무대행과 그룹 하츠투하츠의 지우가 위촉패를 들고 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

최근 마약 범죄가 온라인과 사회관계망서비스(SNS)를 통해 유통됨에 따라 청소년들이 마약의 위험에 쉽게 노출되자 대검은 마약 예방정책을 적극 추진하기 위해 하츠투하츠를 홍보대사로 위촉했다

이에 대검은 청소년들이 처음부터 마약에 접하지 않도록 마약의 위험성을 알리기 위해 ‘하츠온(Hearts On·마음을 밝히다), 꿈을 켜고 미래를 밝히다’를 메시지로 하는 캠페인을 진행한다. 이는 청소년들이 마약의 유혹이 아닌 건강하고 밝은 꿈과 희망을 선택하는 것을 응원하는 캠페인이다.

대검은 “글로벌 소통 역량과 건강한 이미지를 가진 하츠투하츠의 청소년 마약 예방 홍보 활동을 통해 전 세계 청소년들에게 마약 예방의 중요성을 알림과 동시에 국제사회에 우리나라의 마약 예방 정책을 전달하는 중요한 역할을 할 것이라 기대한다”고 설명했다.

대검은 추후 하츠투하츠가 참여하는 마약 예방 ‘숏폼’(짧은 동영상)을 제작하고 9월 서울에서 개최 예정인 제33회 마약류퇴치국제협력회의(ADLOMICO)에서 이들과 함께 대한민국의 청소년 마약 예방활동을 국제사회에 소개할 예정이다.

대검은 “앞으로도 마약 범죄에 대해서 법과 원칙에 따라 엄정하게 대응하는 한편, 청소년들이 마약의 위험으로부터 안전하게 성장할 수 있도록 예방 중심 정책을 지속적으로 확대하겠다”고 밝혔다.

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