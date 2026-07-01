한반도 호랑이, 북한에 소수 서식 추정… 서식지 파괴 위협

기후에너지환경부가 멸종위기 야생생물 Ⅰ급인 호랑이를 7월 ‘이달의 멸종위기 야생생물’로 선정했다고 1일 밝혔다.

호랑이 아종은 총 9종으로 3종은 이미 멸종했고 현재까지 생존하고 있는 아종은 6종이다. 현존하는 아종은 벵갈, 아무르, 수마트라, 인도차이나, 말레이, 남중국 호랑이다. 이 중 한반도에 서식하던 호랑이 아종은 아무르 호랑이다.

호랑이는 과거 한반도 전역에 분포했지만 1924년 강원도 횡성에서 포획된 것이 대한민국에서의 마지막 기록이다. 북한에는 함경도 지방에 소수 개체가 서식하는 것으로 추정된다. 아무르 호랑이의 해외 서식지는 중국 동북지역, 러시아 극동지역 등이다. 전 세계적으로 서식지 파괴, 먹이원 감소, 인간 활동과의 갈등 등으로 점점 자연에서 생존을 위협받고 있다.

호랑이는 보통 11~3월에 짝짓기를 하고 임신기간은 약 100일로 한 번에 2~3마리의 새끼를 낳는다. 새끼는 약 2살이 되면 어미로부터 독립하고, 야생 호랑이의 수명은 보통 10~15년 정도다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지