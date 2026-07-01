BBQ, ‘대한민국 100대 브랜드’ 21위…“경쟁력 지속 강화”

제너시스BBQ 그룹은 브랜드가치 평가 전문기업 브랜드스탁이 발표한 올해 2분기 ‘대한민국 100대 브랜드’ 평가에서 BBQ치킨이 종합 21위를 기록했다고 1일 밝혔다.

BBQ는 브루나이 현지 기업과 마스터프랜차이즈(MF) 계약을 체결하고 동남아 고소득 할랄 시장 공략에 본격적으로 나선다고 지난 5월29일 밝혔다. BBQ 제공

‘대한민국 100대 브랜드’는 브랜드스탁이 개발한 BSTI(Brand Stock Top Index)를 기반으로 국내 주요 브랜드의 가치를 평가해 순위화한 지표다.

BSTI는 모의 증권시장에서 생성되는 브랜드 주가지수와 전국 소비자를 대상으로 조사한 소비자 조사지수를 결합한 브랜드스탁 고유의 브랜드가치 평가 모델이다.

앞서 2019년 치킨 프랜차이즈 기업 중 처음으로 ‘대한민국 100대 브랜드’ 30위권에 진입한 BBQ는 꾸준히 상위권을 유지해왔다.

국내 시장에서 BBQ가 쌓아온 브랜드 신뢰도와 소비자 인지도에 글로벌 시장에서의 성장 스토리가 더해지면서, 브랜드 경쟁력 강화로 이어진 결과라는 평가가 나온다.

BBQ 관계자는 “국내를 넘어 전 세계에서 사랑받는 ‘K-푸드’ 대표 브랜드로 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다”고 말했다.

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