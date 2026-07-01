국내 우편요금 5년 만에 인상… 오늘(1일)부터 규격 편지 430원→500원

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국내 통상 우편요금이 5년 만에 인상된다. 과학기술정보통신부 우정사업본부는 1일부터 규격 25g 기준 편지 한 통 요금을 기존 430원에서 500원으로 조정한다고 밝혔다. 우편요금 변경은 2021년 이후 5년 만이다.

이번 인상은 디지털 전환에 따른 우편물 감소와 이에 따른 우편사업 적자 확대를 해소하기 위한 조치다. 우편사업 적자는 2024년 1659억 원에서 지난해 3116억 원으로 증가했다.

우정사업본부는 외국의 우편요금과 비교하면 이번 인상 후에도 여전히 낮은 수준이라는 입장이다. 국내 우편요금은 주요 경제협력개발기구(OECD) 국가와 비교해 절반에서 5분의 1 수준인 것으로 나타났다.

우정사업본부 관계자는 “적자 폭이 커진 상황을 극복하고 안정적인 우편서비스를 제공하기 위해 불가피하게 요금을 조정하게 됐다”며 “가계 부담과 물가에 미치는 영향을 최우선으로 고려해 인상 폭을 최소화했다”고 설명했다.

박인환 우정사업본부장은 “현장 종사원의 안전한 근무환경 조성과 AI 전환을 통해 요금조정 요인을 최소화하겠다”며 “복지우편과 안부살핌 소포 등 공공서비스를 확대해 행정·복지 사각지대 해소에도 최선을 다하겠다”고 말했다.

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