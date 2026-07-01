한총리, '모두의창업' 정보유출에 "부족함 못챙겨 아쉬움"

한성숙 국무총리는 1일 "'모두의 창업' 운영상의 부족함을 챙기지 못한 아쉬움과 미안함도 크다"고 밝혔다.



한 총리는 이날 중소벤처기업부 내부망에 '함께해 주신 중기부 동료 여러분께'라는 제목의 글에서 "활용할 수 있는 모든 역량과 수단을 모아 창업에 도전하는 분들에게 더 많은 기회와 경험을 제공하고, 재기를 돕는 창업 생태계를 만드는 일에 힘쓰겠다"며 이같이 말했다.

한성숙 국무총리. 연합뉴스

중기부가 모두의 창업을 추진하는 과정에서 개인 정보 유출 사고가 발생한 데 대해 거듭 사과한 것이다.



한 총리는 "제6대 중기부 장관으로서 343일간의 소임을 마친다"며 "부족한 저를 믿고 동행해 주신 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드린다"고 강조했다.



그러면서 "하루하루가 배움의 시간이자 도전의 연속이었고 민간에서 일했던 제가 공직의 무게를 감당할 수 있을지 스스로에게 수없이 질문했다"며 "기대에 미치지 못할까 하는 마음에 밤늦게까지 여러분이 보내주신 메일과 문서를 읽었고, 150번이 넘는 현장을 찾아다니며 직접 보고, 듣고, 배우려고 노력했다"고 돌이켰다.



한 총리는 "그 과정에서 깨달은 것은 공직은 혼자 해낼 수 있는 일이 아니라는 점"이라며 "이 자리에서 무언가를 해냈다면, 그것은 여러분 모두가 함께 만들어낸 결과"라고 말했다.



이어 "공직이 지켜야 할 공정과 상생의 가치, 개인의 성과보다 협력과 협업이 더 큰 힘을 만든다는 사실을 깊이 배우게 됐다"며 "그 과정에서 제 마음이 앞서 여러분을 힘들게 한 적이 있다면 너른 마음으로 이해해 달라"고 당부했다.



한 총리는 다만 "여전히 소상공인과 중소기업을 둘러싼 현실은 녹록지 않다"며 "AX 대전환, 지역 중소기업 성장 기반 강화, 소상공인 사회안전망 구축 등 우리가 함께 풀어야 할 과제들도 많이 남았다"고 설명했다.



그러면서 "여러분과 함께 고민하고 배우며 걸어온 시간은 앞으로 제가 걸어갈 길의 중요한 이정표가 될 것"이라며 "저 역시 어디에 있든 늘 여러분을 응원할 것이며, 여러분과 함께할 수 있어 참 행복했습니다"고 덧붙였다.

<연합>

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