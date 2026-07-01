조권 “데뷔 3년 만에 첫 정산금 24만원…잊지 못할 기억”

그룹 2AM 멤보 조권이 데뷔 후 처음 받은 정산금이 24만원이었다고 밝히며 연습생 시절의 고충을 털어놨다.

조권은 지난달 30일 공개된 유튜브 채널 ‘새고_F5’의 ‘드디어 정면승부하는 SM과 JYP의 춤선대결’ 영상에 출연, JYP엔터테인먼트에서 보낸 시간과 첫 정산 등에 얽힌 일화를 공개했다. 이날 영상에는 동방신기 최강창민과 2PM 준케이, GOT7 JAY B도 함께했다.

최강창민이 “첫 정산은 잊을 수 없지 않냐. 특히 조권은 연습생 기간이 길었으니까 더 그랬겠다”고 묻자, 조권은 “연습생 생활을 8년 정도 했다. 당시에는 회사가 연습생에게 투자한 비용을 정산으로 갚아야 하는 구조였다”고 말했다.

그룹 2AM 멤버 조권. 조권 인스타그램 캡처

이어 “내가 데뷔한 2008년쯤 공정거래위원회 제도 변경으로 연습생 투자비용을 회사가 부담하도록 바뀌었지만, 나와 준케이 형 때까지는 회사에 갚아야 했다”고 설명했다.

조권은 데뷔 후 정확히 3년 만에 첫 정산을 받았다고 밝혔다. 그는 “‘깝권’으로 많은 사랑을 받고 MBC ‘우리 결혼했어요’에도 출연하며 활발하게 활동하던 시기였다”며 “정산서에 더 이상 마이너스가 없는 걸 보고 엄마에게 ‘드디어 빚을 다 갚은 것 같다’고 전화했다”고 회상했다.

조권은 “숙소에 가서 확인해보니 첫 정산금이 24만원이었다”며 “비록 큰돈은 아니었지만 너무 감사했다”고 말했다. 이어 “다음 날 바로 휴대전화 대리점으로 달려가 처음으로 내가 번 돈으로 휴대전화 요금을 냈다. 그게 내 첫 정산의 가장 소중한 기억”이라고 덧붙였다.

이날 함께 출연한 준케이도 “2PM으로 데뷔한 뒤 약 2년 동안 정산을 받지 못했다”며 첫 정산금으로 약 500만원을 받아 어머니에게 명품 가방을 선물했다고 밝혔다. 반면 JAY B는 제도 변경 이후 데뷔한 덕분에 연습생 비용을 부담하지 않았고, 첫 정산금도 대부분 저축했다고 전해 눈길을 끌었다.

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