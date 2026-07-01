리센느, 카사베르디 CF 메이킹 영상 공개…촬영 현장 비하인드 전해

사진=걸그룹 리센느 (카사베르디 제공)

리센느가 CF 모델로 나선 촬영 메이킹 영상을 공개하며 광고 현장의 분위기를 전했다.

메이킹 영상에는 광고 촬영을 앞둔 멤버들의 모습과 촬영에 참여하는 과정이 담겼다. 각자의 개성을 살린 개인 촬영부터 팀워크가 돋보인 단체 촬영까지 리센느만의 매력이 자연스럽게 담겼다.

첫 촬영은 리더 원이가 시작했다. 카사베르디 레드와인 비니거를 들고 카메라 앞에 선 원이는 밝은 미소와 자연스러운 포즈로 촬영에 임했다. 이어 표정과 포즈를 바꿔가며 촬영을 이어갔다.

리브는 시원한 분위기와 자연스러운 미소를 보였고, 미나미는 또렷한 이미지로 촬영에 참여했다. 제나는 차분한 분위기와 이목구비를 살린 컷을 선보였으며, 메이는 다양한 표정으로 촬영을 이어갔다.

개인 촬영을 마친 멤버들은 단체 촬영에서도 호흡을 맞췄다. 서로를 격려하며 촬영을 이어갔고, 밝은 분위기 속에서 CF 촬영을 마무리했다. 이후 진행된 지면 촬영에서는 카사베르디 제품과 리센느의 이미지를 담은 다양한 컷을 촬영했다.

원이는 “저희 리센느가 새로운 CF 모델이 되었다는 소식에 멤버들 모두 정말 기뻐했다”며 “카사베르디와 함께 좋은 기회로 인사드릴 수 있어 행복하다. 앞으로도 새로운 모습을 많이 보여드리겠다”고 전했다.

마지막 촬영을 마친 원이는 “리센느와 카사베르디와 함께 시원하고 상큼한 여름 보내시길 바란다”고 인사했고, 멤버들은 스태프들에게 감사 인사를 전하며 촬영을 마무리했다.

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