장윤정 친모, ‘딸과 화해’ 주장하며 투자 사기 의혹…경찰 수사

가수 장윤정의 친모가 딸의 이름을 내세워 투자금을 받아 가로챘다는 의혹이 제기됐다.

지난달 30일 방송된 JTBC ‘사건반장’은 ‘유명 가수 모친, 전방위 사기극’이라는 제목으로 장윤정의 친모 육모씨를 둘러싼 투자 사기 의혹을 보도했다. 방송에는 육씨에게 속아 수천만원을 건넸다고 주장하는 피해자의 인터뷰가 공개됐다.

방송에 따르면 피해자는 약 2년 전 찜질방에서 육씨를 알게 된 뒤 친분을 쌓았다. 육씨는 자신이 장윤정과 화해해 왕래하고 있다고 주장하며 신뢰를 얻었고, 장윤정이 출연한 오디션 프로그램 관련 사업에 투자하면 큰 수익을 올릴 수 있다고 권유한 것으로 전해졌다. 피해자는 이 말을 믿고 수천만원의 투자금을 건넸다고 주장했다.

가수 장윤정. 티엔엔터테인먼트

육씨는 휴대전화 두 대를 이용해 장윤정과 카카오톡을 주고받는 것처럼 꾸민 메시지를 보여주며 피해자를 안심시켰다는 의혹도 제기됐다. 또한 투자금 반환을 요구받자 매니지먼트 관계자인 것처럼 메시지를 보내거나, 다른 방송인들의 이름을 언급하며 지급을 미뤘다는 주장도 나왔다. 일부 보도에 따르면 육씨는 자필 투자 확인서까지 작성해 피해자를 안심시킨 것으로 전해졌다.

사건은 피해자의 가족이 이를 수상하게 여겨 경찰에 신고하면서 알려졌다. 경찰 조사 과정에서는 같은 수법으로 피해를 입었다며 이미 육씨를 고소한 또 다른 피해자가 있는 사실도 확인된 것으로 전해졌다. 일부 보도에서는 현재 육씨의 소재가 확인되지 않아 수사에 어려움을 겪고 있다는 내용도 나왔다.

이에 장윤정 측은 이번 사건이 자신과는 무관하다는 입장을 분명히 했다. 소속사 측은 ‘사건반장’을 통해 “모친과 십수년간 직접 연락을 나눈 적이 없고, 주변 사람들을 통한 접촉 시도에도 응한 적이 없다”고 밝혔다. 피해자 측 역시 이번 사건이 장윤정과는 무관하다는 점을 인지하고 있는 것으로 전해졌다.

앞서 장윤정은 2013년 방송을 통해 부모의 이혼 소송 과정에서 10년간 벌어온 수입이 사라진 데 이어 거액의 빚까지 생긴 사실을 알게 됐다고 털어놨다. 이후 그는 모친, 남동생과 금전 문제를 둘러싸고 법적 분쟁을 겪었다. 장윤정의 친모는 장윤정의 수입에 대한 소유권을 주장하며 소송을 제기했지만 패소한 것으로 알려졌다.

장윤정 역시 남동생을 상대로 빌려준 돈을 돌려달라는 대여금 반환 청구 소송을 냈고, 법원은 2015년 장윤정 일부 승소 판결을 했다. 그 뒤 장윤정은 공개적으로 모친과의 절연 상태를 밝힌 바 있다.

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