SSG닷컴, ‘패션 쓱세일’ 개최…“사계절 패션 상품 한자리에”

SSG닷컴이 7일까지 일주일간 패션 카테고리 할인 행사 ‘패션 쓱세일’을 진행한다고 1일 밝혔다.

‘패션 쓱세일’ 이미지. SSG닷컴 제공

이번 행사에서는 여름 시즌오프 기획전과 겨울 아우터를 한데 모은 역시즌 특가전이 동시에 열린다.

시즌오프 대표 품목으로 라코스테, 나이키, 배럴, H&M, 브룩스브라더스, 코닥어패럴을 비롯한 유명 브랜드의 원피스·반바지·수영복 등 바캉스 의류를 특가 판매한다.

역시즌 특가전에서는 시스티나 다운·코트·퍼 상품을 최대 80% 할인한다. 노스페이스·K2·디스커버리 등 아웃도어 브랜드 아우터는 최대 60% 할인가에 선보인다.

할인 쿠폰도 마련했다. 쓱세일 쿠폰 적용 상품 구매 시 사용할 수 있는 12% 할인 쿠폰을 제공하며, 역시즌 아우터 구매 고객에게는 10% 전용 쿠폰을 매일 선착순 지급한다.

SSG닷컴 관계자는 “여름 바캉스 의류부터 겨울 아우터까지 폭넓게 준비한 만큼 고객들이 합리적인 가격으로 사계절 패션을 미리 준비할 수 있길 바란다”고 말했다.

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