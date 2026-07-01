츄·헤이즈 협업 신곡 ‘RULE’ 2일 발매

가수 츄(CHUU)의 신곡에 ‘RULE(feat. 헤이즈(Heize))’의 피처링이 더해진다.

가수 츄(CHUU)의 신곡에 ‘RULE(feat. 헤이즈(Heize))’의 피처링이 더해진다. 드림어스컴퍼니X콘텐츠엑스 공동 음원 제작 프로젝트 츄(CHUU)의 싱글 앨범 ‘RULE’ 커버

드림어스컴퍼니는 2일 오후 6시 각종 온라인 음원 플랫폼을 통해 츄(CHUU)의 신곡 ‘RULE(feat. 헤이즈(Heize))’를 발매한다고 밝혔다.

‘RULE’은 타인의 시선이나 기준에 얽매이지 않고 자신만의 방식으로 살아가겠다는 내용을 담은 인디 팝 장르의 곡이다. “thanks, but no thanks”라는 가사를 통해 정해진 틀과 간섭에서 벗어나겠다는 메시지를 표현했으며, 츄의 보컬과 헤이즈의 피처링이 어우러졌다.

곡은 리드미컬한 비트와 스트링 사운드를 기반으로 구성됐다. 자유로운 분위기를 표현하는 편곡은 짜릿함을 선사할 것으로 판단된다.

이번 협업은 최근 음악 활동을 이어가고 있는 두 아티스트의 만남으로도 관심을 모으고 있다. 츄는 지난 1월 첫 솔로 정규앨범 ‘XO, My Cyberlove’를 발표했으며, 헤이즈는 미니 10집 ‘LOVE VIRUS Pt.1’ 발매 이후 다양한 협업 활동을 이어가고 있다.

드림어스컴퍼니와 콘텐츠엑스는 2023년부터 공동 음원 제작 프로젝트를 진행하고 있다. 지금까지 노을, 투빅 지환, 에이비식스(AB6IX) 출신 이대휘, 그리즐리, 케플러(Kep1er) 김채현 등이 참여했다.

이기영 드림어스컴퍼니 대표는 “드림어스컴퍼니는 음악 IP 풀 밸류체인 파트너로서 기획·제작·유통 전반의 역량을 강화하고, 다양한 협업 모델을 통해 시장과 리스너 모두에게 의미 있는 음악 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.

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