한 줄 아이디어가 축제의 얼굴로… 마포나루 새우젓축제 슬로건 찾는다

지난해 열린 마포새우나루축제 현장에서 시민들이 투호를 즐기는 모습. 마포구 제공

마포구의 대표적인 지역 경제·문화 축제인 ‘마포나루 새우젓축제’가 올해로 19회째를 맞아 축제의 명성을 이어갈 공식 슬로건을 공개 모집한다.

마포구는 오는 10월 개최 예정인 ‘제19회 마포나루 새우젓축제’의 정체성과 독창성을 담은 슬로건 공모전을 진행한다고 밝혔다. 이번 공모는 마포나루 새우젓축제에 관심이 있는 사람이라면 누구나 참여할 수 있다. 접수 마감은 오는 12일 일요일 오후 6시까지다.

◆ 전통과 현대의 조화... ‘20자 이내’ 참신한 문구 심사

공모 주제는 두 가지로 요약된다. 새우젓축제의 전통성과 현대적 매력을 함축적으로 표현한 문구이거나, 방문객의 기대감과 흥미를 유발할 수 있는 독창적인 문구여야 한다. 접수 가능한 규격은 국문 20자 이내다.

제출된 작품은 함축성과 대중성, 이해도를 기준으로 평가받는다. 내부 심사와 심사위원회 심사를 거쳐 최종 6개의 우수작이 선정될 예정이다. 마포구청은 심사 결과가 오는 28일 화요일쯤 구청 누리집을 통해 발표될 예정이라고 설명했다.

지난해 열린 마포새우나루축제 현장에서 새우젓을 판매하고 있는 현장. 마포구 제공

◆ 최우수작은 공식 슬로건 채택... 10월 평화광장서 축제 개최

시상 규모는 총 6명이다. 최우수상 1명에게는 10만 원 상당의 문화상품권과 마포구청장상이 수여된다. 우수상 2명에게는 각 5만 원 상당, 장려상 3명에게는 각 3만 원 상당의 문화상품권이 부상으로 지급된다. 특히 최우수작은 제19회 마포나루 새우젓축제의 공식 슬로건으로 선정돼 각종 축제 홍보물에 전면 활용될 것으로 보인다.

한편 올해로 19회를 맞이하는 마포나루 새우젓축제는 오는 10월 16일부터 18일까지 3일간 월드컵공원 평화광장 일원에서 개최된다. 마포나루는 조선시대 전국 최대의 새우젓 집산지로 알려져 있다. 축제 기간에는 유명 산지의 품질 좋은 새우젓을 합리적인 가격에 판매하는 장터가 열려, 김장철을 앞둔 소비자들의 발길을 모을 것으로 관측된다.

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