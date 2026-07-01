정체전선 충청권까지 영향…중부지방도 장마 시작

중부지방에도 1일 장마가 시작됐다.

기상청에 따르면 정체전선이 북상하면서 전날(6월30일) 제주도를 시작으로 남부지방으로 비가 확대됐고 이날 충청권까지 영향을 주고 있는 상황이다. 전날만 해도 주말 전후로 중부지방 장마 시작이 예상됐지만 정체전선에 동반된 저기압이 예상보다 강해 장마 시작이 당겨졌다.

올해 첫 장맛비가 내린 1일 오전 광주 북구 오치동 한 도로에서 시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 연합뉴스

결국 제주와 남부지방 장마 시작은 6월30일로, 중부지방은 1일로 장마 시작일이 기록될 예정이다. 제주의 경우 1973년 이후 역대 3번째, 남부와 중부는 각각 6번째로 늦은 장마가 되는 셈이다. 이는 추후 재분석을 거쳐 조정될 가능성도 있다.

이번 비는 충청권남부의 경우 낮까지, 전라권과 경북권남부, 경남권은 저녁까지, 제주도는 밤까지 내리겠다.

이날 예상 강수량은 제주(북부 제외) 30∼80㎜(산지 최고 120㎜ 이상), 전남남부·부산·경남남해안·제주북부 20∼60㎜(전남남부서해안·남부남해안 최고 80㎜ 이상), 광주·전남북부 5∼40㎜, 울산·경남내륙 5∼30㎜, 전북남부 5∼20㎜, 대구·경북남부 5∼10㎜, 전북북부 5㎜ 안팎, 대전·세종·충남남부·충북남부 5㎜ 미만이다.

이날 오후부터 밤 사이 수도권북부와 강원·중북부내륙에는 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

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