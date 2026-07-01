제주 장마철 초반부터 요란한 비…한라산엔 200㎜ 넘는 폭우

제주도가 본격적인 장마철에 접어든 가운데 한라산에 최고 200㎜가 넘는 비가 쏟아지는 등 곳곳에 많은 비가 내렸다.



1일 제주지방기상청에 따르면 전날부터 이날 오전 8시까지 한라산에는 진달래밭 222㎜, 한라산남벽 212㎜, 영실 176㎜, 윗세오름 164.5㎜, 성판악 161.5㎜ 등 최고 200㎜가 넘는 많은 비가 내렸다.

제주시 조천읍 제주돌문화공원에 전시된 다양한 돌하르방이 내리는 비를 맞고 있다.

산지 외 지역도 한남 134.5㎜, 색달 109㎜, 표선 109㎜, 가시리 100㎜, 우도 99.5㎜, 성산 95㎜, 서귀포 85.3㎜, 고산 67.6㎜ 등의 강수량을 기록하고 있다.



현재 산지와 서귀포시중산간에는 호우경보, 호우경보 지역과 제주시북부를 제외한 지역에는 호우주의보가 각각 발효 중이며 산지·제주시중산간·서귀포시서부·서귀포시중산간에는 강풍주의보도 내려졌다.



대부분 해상에는 풍랑주의보도 내려져 있다.



기상청은 제주도 부근 해상에 위치한 정체전선상에서 발달한 저기압의 영향으로 이날 늦은 밤까지 제주에 비가 내리겠다고 예보했다. 오전까지 강하고 많은 비가 내리겠으며, 낮부터 점차 약해져 늦은 밤에 그치겠다고 설명했다.



예상 강수량은 제주(북부·추자도 제외) 30∼80㎜며, 산지 등 많은 곳은 120㎜ 이상 내리겠다. 북부·추자도는 20∼60㎜이다.



기상청은 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반한 시간당 30mm 안팎의 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 안전사고 등에 유의하라고 당부했다.



또한 비가 내리는 지역에서는 도로가 미끄럽고 가시거리가 급격히 짧아지는 곳이 있겠으니 교통안전에도 유의해야 한다고 강조했다.



올해 제주도의 장마철은 전날인 6월 30일 시작됐다.



올해 제주 장마 시작은 각종 기상기록의 기준이 되는 1973년 이후 역대 3번째로 늦었다. 제주에서 장마 시작이 가장 늦었던 해는 1982년(7월 5일), 2번째로 늦었던 해는 2021년(7월 3일)이었다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지