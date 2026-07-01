남해안·제주 강하고 많은 비…내륙 돌풍 동반 소나기 주의

수요일인 1일은 남해안과 제주도를 중심으로 강하고 많은 비가 내리고, 내륙에는 소나기가 내리는 곳이 있겠다.



낮까지 충청권 남부에, 저녁까지 전라권과 경북권 남부, 경남권에 비가 내리겠으며, 제주도는 밤까지 비가 이어지겠다.

서울 종로구 광화문 네거리에서 장화를 신거나 우산을 쓴 시민들이 길을 건너기 위해 신호를 기다리고 있다.

그 밖의 충청권은 낮까지, 경북 중·북부에는 오전부터 오후 사이 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.



예상 강수량은 전남 남부·부산·경남 남해안 20~60㎜(전남 남부 서해안·남해안 많은 곳 80㎜ 이상), 제주도 30~80㎜(산지 많은 곳 120㎜ 이상), 제주도 북부 20~60㎜, 울산·경남 내륙 5~30㎜, 광주·전남 북부 5~40㎜, 전북 남부 5∼20㎜, 대구·경북 남부 5∼10㎜, 대전·세종·충남 남부· 충북 남부 5㎜ 미만, 전북 북부 5㎜ 안팎이다.



오후부터 밤사이 수도권 북부와 강원 중·북부 내륙에는 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반한 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 우박이 떨어지는 곳도 있겠다.



소나기에 의한 강수량은 서울·인천·경기 북부 5~60㎜, 강원 중·북부 내륙 5~40㎜다.



한편 당분간 낮 최고기온이 30도 이상으로 올라 무더위가 이어지겠다.



낮 기온은 22∼33도로 예보됐다.



이날 오전 5시 현재 기온은 서울 23.7도, 인천 23.3도, 수원 22.4도, 춘천 21.1도, 강릉 20.3도, 청주 24.2도, 대전 21.4도, 전주 22.6도, 광주 19.4도, 제주 23.2도, 대구 21.5도, 부산 21.6도, 울산 20.1도, 창원 20.6도 등이다.



미세먼지 농도는 전국이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.



바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼2.5m, 서해 0.5∼2.0m, 남해 0.5∼3.5m로 예상된다.

<연합>

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