임영웅, 동료도 놀란 고민…"난 히트곡 가진 가수 아냐"

가수 임영웅이 히트곡에 대한 생각을 전했다.

지난달 30일 방송된 SBS '산골총각 영웅'에서는 임영웅과 허경환, 현봉식, 조째즈가 산골 생활을 시작하는 모습이 그려졌다.

방송에서 조째즈는 "얼마 전에 영웅이한테 갑자기 전화가 와서 '모르시나요 대박 났을 때 어땠냐'고 묻더라. '행복했지'라고 답했더니 '형한테 어떤 느낌인지 궁금하다'고 디테일하게 물어봤다"고 말했다.

그러면서 "사실 내가 영웅이한테 해줄 수 있는 조언은 별로 없었다"며 "그때 영웅이가 무슨 생각이었는지 되게 궁금했다"고 물었다.

임영웅은 "사실 지금 팬분들이 내 노래를 좋아해 주시지만 나는 형처럼 히트곡을 가진 가수가 아니기 때문에 막연하게 형의 기분이 어떨지 궁금했다"고 솔직하게 말했다.

조째즈 역시 "전화를 끊고 나서 '이런 고민을 한다고?'라는 생각에 되게 멍했다"고 말했다. 그러면서 "지금 대한민국 최고의 가수이고, 보컬리스트로서도 가수들한테 인정받는 사람인데 더 멀리 보고 있다는 걸 느꼈다"고 했다.

임영웅은 "뻔하지 않게 가야 되는데 계속 같은 것만 하게 될까 봐"라고 털어놨다.

이를 들은 조째즈는 "더 많은 대중이 들을 수 있는 음악을 향해 가려고 하는 노력이 보이고 계속 고민하는 거 같다. 멋있다"고 했다.

<뉴시스>

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