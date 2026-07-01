"170마리 먹었다" 성시경 '광어회 다이어트'…닭가슴살보다 낫나?

가수 성시경이 광어를 자주 섭취하며 10㎏을 감량한 것으로 알려진 가운데, 다이어트 식품으로써 광어의 효능이 주목받고 있다.

29일 신동엽이 운영하는 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 게스트로 성시경이 출연했다. 그는 "1월 4일부터 광어 다이어트를 시작해 5개월째 지속 중"이라며 "170마리 정도 먹은 것 같다"고 밝혔다.

성시경의 '회 다이어트'는 널리 알려진 체중 관리 방법이다. 생선회는 대표적인 고단백 식품으로, 다이어트 시 발생하기 쉬운 근육 손실을 막고 기초대사량을 유지하는 데 도움을 준다. 칼로리가 낮고 지방 함량도 적어 섭취량 대비 체중 부담이 적은 것이 큰 장점이다.

'혈당 스파이크' 예방에도 탁월하다. 회에 함유된 단백질은 탄수화물에 비해 소화 속도가 느려 포만감을 오래 지속시켜 준다. 또한 탄수화물이 거의 없어 섭취 후 혈당을 급격하게 올리지 않는다. 혈당이 안정적으로 유지되면 인슐린 분비 역시 과도해지지 않아, 식사 후 호르몬 불균형으로 인해 단 음식이 당기는 증상을 억제할 수 있다.

피로 해소와 신진대사 촉진에도 효과적이다. 생선회에 풍부한 아미노산과 타우린은 다이어트 기간 중 저하될 수 있는 활력을 높여준다.

이중에서도 광어회는 대표적인 흰살 생선으로 단백질 함량이 닭가슴살 한 개와 비슷한 수준으로 알려졌다. 또한 광어의 별미로 꼽히는 지느러미 부위에는 콜라겐과 엘라스틴 성분이 다량 함유되어 있다. 혈관 건강 증진은 물론 급격한 체중 감량 시 올 수 있는 피부 처짐을 방지하는 데도 기여한다.

<뉴시스>

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