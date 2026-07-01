상권 분석·AI 마케팅… 서울시 ‘창업 특강’ 개최

예비 창업자와 소상공인이 상권 분석, 브랜드 전략, 인공지능(AI) 마케팅, 경영관리 등 실무 역량을 키울 수 있는 무료 창업 특강이 열린다.



서울시는 창업 실무 교육 프로그램인 ‘프렙 아카데미 단기특강’을 운영한다고 30일 밝혔다.



시에 따르면 특강은 7월14일부터 8월10일까지 총 20회 진행되며 교육비는 무료다. 올해는 실전형 창업교육 수요 증가에 맞춰 교육 인원을 120명에서 400명으로 늘렸다.



강좌는 창업 단계에 맞춰 선택할 수 있다. 예비창업자는 상권 분석과 입지 선정, 세무관리, 브랜딩, 사회관계망서비스(SNS) 마케팅, 생성형 AI 활용, 소형 매장 인테리어 등 창업 준비에 필요한 강좌를 들을 수 있다.



기창업자는 데이터 기반 상권 분석, 투자유치와 해외 진출 전략, 노무관리, 손익관리, AI를 활용한 네이버 플레이스 운영 등 매출 확대와 사업 경쟁력 강화를 위한 교육을 수강할 수 있다.



올해는 관광·소매 분야 비외식업 특화 과정을 운영한다. 관광 분야에서는 숙박업과 로컬 비즈니스를 연계한 새로운 매출 전략을, 소매 분야에서는 최신 창업 트렌드와 상품기획(MD) 전략을 다룬다.



실습형 교육과 현장 투어도 운영한다. 넷플릭스 예능 프로그램 ‘흑백요리사2’에 출연한 ‘반찬술사’ 김시연 셰프의 반찬 조리 실습, 오픈소스랩 박진수 대표의 핵심 소스 제조 공정 교육, 성수·공덕 일대 상권 투어 등이 진행된다.



브랜드·공간 기획자들은 명사 특강을 연다. 글로우서울 유정수 대표는 ‘창업 성공을 위한 아이템과 상권 설정 노하우’를, 히노컨설팅펌 노희영 대표는 ‘트렌드를 좇지 않고 트렌드를 만드는 법’을 주제로 강연한다.



수강 신청은 7월1일부터 시 소상공인 종합지원포털에서 선착순으로 할 수 있다. 각 강좌는 교육 시작 사흘 전까지 신청하면 된다.



김경미 시 소상공인정책과장은 “창업을 준비하는 단계부터 사업을 성장시키는 과정까지 필요한 교육을 맞춤형으로 제공해 소상공인이 시행착오를 줄이고 경쟁력을 높일 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

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