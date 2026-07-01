금천구 공연 즐기며 여름 활력 ‘업’

서울 금천구가 금천문화재단과 함께 7~8월 여름 문화예술 프로그램 ‘금천예술바캉스’를 운영한다.



30일 구에 따르면 금천예술바캉스는 금나래아트홀 리모델링 기간에도 구민들이 문화향유 기회를 이어가고 여름철 일상에서 활력을 얻도록 기획됐다.



금천예술바캉스는 7월부터 8월까지 금천뮤지컬센터, 금천구립가산도서관, 금천누리종합사회복지관에서 4개 공연 프로그램으로 진행된다. 청소년과 영유아, 가족 단위 관람객, 일반 주민까지 폭넓게 즐길 수 있도록 낭독극, 감각놀이 체험극, 전통예술 공연, 클래식 음악회 등 다양한 장르로 구성했다.



7월 3일부터 4일까지 금천뮤지컬센터에서는 청소년을 대상으로 한 판타지 낭독극 ‘프랙처’가 관객을 만난다. 이 작품은 청소년의 복합적인 내면세계를 판타지적 상상력으로 풀어낸 청소년극으로, 금천의 청소년 관객에게 새로운 공연 경험을 선사할 예정이다.



같은 달 17일에는 같은 공간에서 영아와 가족을 위한 감각놀이 체험극 ‘빨간열매’가 열린다. 생후 10~20개월 영아와 보호자가 함께 참여할 수 있는 공연이다. 라이브 연주와 인형극으로 함께 어우러져 시각, 청각, 촉각을 체험하며 오감을 깨우는 특별한 예술 경험을 할 수 있도록 했다.



8월6일에는 가산동에 위치한 금천누리종합사회복지관에서 서울시립교향악단 ‘작은 음악회’가 열린다. 공연장 방문이 어려운 주민들이 관내에서 수준 높은 클래식 공연을 접할 수 있도록 마련한 프로그램이다.

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