LG전자 ‘로보틱스사업센터’ 신설

LG전자가 새로운 먹거리로 점찍은 ‘로봇사업’을 담당할 조직을 만든다. 기존 주력인 가전사업이 정체에 빠진 상황에서 신사업을 빠르게 성장시키기 위한 움직임을 본격화한 것이다.



LG전자는 30일 로보틱스사업센터 신설 내용을 담은 조직개편안을 발표했다. 로보틱스사업센터는 사업개발과 영업, 조직운영 등 기능을 갖춘 완결형 사업조직으로 운영될 예정이다.

신설 조직의 첫 수장은 송시용(사진) 센터장이 맡는다. 송 센터장은 생산기술원 산하 제조역량강화담당과 생산시스템솔루션담당, 스마트팩토리솔루션센터장 등을 역임한 기술 전문가다.



이번 조직 개편은 연말 정기인사를 4개월 앞둔 시점에서 이례적으로 단행됐다. 그만큼 신사업 발굴을 서둘러야 한다는 경영진의 의지가 강하게 반영됐다는 분석이다.



LG전자는 올해를 로보틱스 사업의 기반을 다질 원년으로 보고 사업에 더욱 속도를 내고 있다. 로봇 완제품과 더불어 액추에이터 등 로봇 핵심부품 사업, 데이터 생성?학습을 위한 데이터팩토리까지 갖춘 종합 로보틱스 솔루션 기업으로 발돋움하는 것이 목표다.



추후 LG전자는 자회사 로보스타와 베어로보틱스를 중심으로 구축하고 있는 산업용?상업용 로봇과 함께 로보틱스사업센터의 가정용 로봇을 더한 3각 축으로 로봇 시장을 전방위 공략할 예정이다.

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