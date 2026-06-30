군 공지통신무전기 성능개량… 보안·항재밍 기능 강화

한·미 연합 작전 등에 사용되는 공지통신무전기 주파수 도약 방식의 보안 및 항재밍 기능을 강화하는 사업이 추진된다.

방위사업청은 30일 서면으로 개최된 제176차 방위사업추진위원회에서 공지통신무전기 성능개량(SATURN) 사업추진기본전략 수정안이 의결됐다고 밝혔다. 사업 기간은 2022년부터 2032년까지며, 총사업비는 2조1739억원 규모다.

사업은 원활한 한·미 연합작전 수행 및 한국군 간 합동작전 능력 향상을 위해 공지통신무전기의 보안 및 항재밍 기능을 강화하는 성능개량 사업이다. 한국은 미국 및 북대서양조약기구(NATO) 등이 사용하는 HQ-II 주파수 도약 방식을 쓰고 있다. 하지만 선행연구 결과를 반영해 지상·함정용 무전기를 보안성 및 항재밍 기능이 강화된 차세대도약방식(SATURN) 소프트웨어(SW)가 탑재된 무전기로 확보하기로 했다.

또한 차세대 도약방식 소프트웨어를 탑재한 무전기들을 지상전력 3종(고정·차량·휴대형)과 함정 전력 1종(함정형)으로 세분화하기로 결정됐다. 미국 정부의 보안 정책에 따라 한국군의 차세대 무전기인 전술다대역다기능무전기(TMMR) 소프트웨어의 업그레이드가 제한됨에 따른 것이다.

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