강삼영 강원교육감, 교권보호지원단 신설…“교권 회복 의지”

강삼영 강원교육감이 취임 1호 결재로 교육감 직속 ‘교권보호지원단’신설과 피해 교원 회복을 위한 ‘특별교육기관’ 설립 계획을 승인했다.

이번 선택은 강 교육감의 교권 회복과 안전한 교육공동체 조성에 대한 강력한 의지가 반영된 것이라는 설명이다.

강삼영 강원교육감. 강원도교육청 제공

교권 침해 사안 발생 시 개인이 홀로 감당하는 것이 아니라, 기관 차원에서 신속하고 통합적인 대응 시스템을 가동해 교원의 교육권과 학생의 학습권을 동시에 보호하겠다는 취지다.

교권보호지원단은 교육감 직속 기구로 편제돼 의사결정 구조를 단순화하고 신속한 현장 대응력을 갖추게 된다. 단순한 사후 처리를 넘어 교권 침해 사안 발생 시 △신속한 현장 밀착형 지원 △피해 교원에 대한 행정·법률·심리 지원 일원화 △피해 교원 요청에 따른 맞춤형 전문 지원 등 교원을 전폭적으로 지원한다.

신설되는 교권보호지원단은 현 교육활동보호팀과 외부전문가를 중심으로 2개의 신속 대응팀을 우선 운영한다. 조직개편과 함께 예방활동 및 정책 발굴 기능을 더해 3팀 체제로 확대 운영할 계획이다.

아울러 도교육청 내 교권보호지원단 전용 콜센터를 개설하여 상시 접수 체제를 갖추고 사안을 통합 관리하며 교육감 보고 체계를 일원화할 방침이다.

특히 내년 상반기에는 강원학생교육원 및 사임당교육원의 재구조화 사업과 연계해 교육감 지정 ‘특별교육기관’ 운영을 추진할 예정이다.

이 기관은 교권 침해 및 학교폭력 사안으로 특별교육 이수 처분을 받은 학생들에게 전문적인 상담과 인성·관계 회복 교육, 심리치료를 제공하는 한편 교권 침해와 학교폭력으로 심리적 상처를 입은 피해 교원과 피해 학생의 치유와 회복을 지원하는 기능도 함께 수행하게 된다.

이를 통해 가해학생의 재발 방지와 학교 적응을 돕고 피해 교원과 피해 학생에게는 전문 상담, 트라우마 치유, 학교 복귀 지원 등을 제공함으로써 처분에 그치지 않는 회복 중심의 교육지원체계를 구축하고 교육공동체의 신뢰 회복을 위한 실질적인 안전망 역할을 수행하게 된다.

강삼영 교육감은 “교권 보호는 더 이상 미룰 수 없는 과제다. 선생님이 안심하고 수업에 전념할 수 있어야 아이들의 배움도 살아날 수 있다”며 “이번 1호 결재를 시작으로 학교 현장의 교원들이 체감할 수 있는 교권 보호 정책을 지속적으로 펼쳐 나갈 것”이라고 밝혔다.

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